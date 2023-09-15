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Ирландия вводит безвиз для граждан Грузии с диппаспортами
Ирландия вводит безвиз для граждан Грузии с диппаспортами
Стороны намерены углубить и укрепить связи между гражданами двух стран 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T18:01+0400
2023-09-15T18:01+0400
2023-09-15T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Граждане Грузии с дипломатическими паспортами смогут пользоваться безвизовым режимом при въезде в Ирландию, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии. Решение было озвучено по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства страны Илии Дарчиашвили с его ирландским коллегой, вице-премьером Михолом Мартином. Стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества между странами и углубления связей между людьми. Стороны поприветствовали указанное решение и выразили надежду, что оно будет способствовать работе по упрощению визового режима для граждан Грузии в будущем, которая активно ведется. По информации ирландской стороны, в настоящее время идет процесс технической имплементации указанного решения. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. Что общего между Грузией и Швейцарией и зачем Грузии русский язык?>>Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подписали меморандум, в котором говорится, что будущее Грузии и ее граждан – в Европейском Союзе. Необходимо отметить, что это первый меморандум, оформленный между внешнеполитическими ведомствами. "В меморандуме отмечено, что Ирландия решительно поддерживает расширение Евросоюза и в этом контексте признает европейскую перспективу Грузии и подтверждает, что будущее Грузии и ее граждан – в Европейском Союзе", – отмечено в сообщении. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Безвиз в Грузию для граждан Китая вступил в силу – детали>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ирландия, тбилиси, швейцария, илья дарчиашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, еспч, безвизовый режим
грузия, новости, политика, ирландия, тбилиси, швейцария, илья дарчиашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, еспч, безвизовый режим
Ирландия вводит безвиз для граждан Грузии с диппаспортами
18:01 15.09.2023 (обновлено: 18:44 15.09.2023)
Стороны намерены углубить и укрепить связи между гражданами двух стран
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Граждане Грузии с дипломатическими паспортами смогут пользоваться безвизовым режимом при въезде в Ирландию, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии.
Решение было озвучено по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства страны Илии Дарчиашвили с его ирландским коллегой, вице-премьером Михолом Мартином. Стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества между странами и углубления связей между людьми.
"Решение ирландской стороны о введении безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические паспорта, было расценено как продвижение в этом направлении, что, по мнению ирландской стороны, будет способствовать установлению тесных связей и углублению двусторонних отношений", – говорится в сообщении МИД.
Стороны поприветствовали указанное решение и выразили надежду, что оно будет способствовать работе по упрощению визового режима для граждан Грузии в будущем, которая активно ведется.
По информации ирландской стороны, в настоящее время идет процесс технической имплементации указанного решения.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подписали меморандум, в котором говорится, что будущее Грузии и ее граждан – в Европейском Союзе. Необходимо отметить, что это первый меморандум, оформленный между внешнеполитическими ведомствами.
"В меморандуме отмечено, что Ирландия решительно поддерживает расширение Евросоюза и в этом контексте признает европейскую перспективу Грузии и подтверждает, что будущее Грузии и ее граждан – в Европейском Союзе", – отмечено в сообщении
.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.