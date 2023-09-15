https://sputnik-georgia.ru/20230915/na-zapade-gruzii-vyyavili-fakt-nezakonnoy-vyrubki-i-transportirovki-lesomaterialom-282299319.html

На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов

На западе Грузии выявили факт незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов

Правонарушители незаконно завладели 10 кубометрами буковой древесины 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T13:16+0400

2023-09-15T13:16+0400

2023-09-15T13:42+0400

происшествия

новости

национальное лесное агентство

сачхере

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Сотрудники Национального лесного агентства Грузии выявили факт незаконной вырубки и транспортировки древесины в окрестностях села Личи в районе Сачхере (регион Имерети), говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации ведомства, правонарушители незаконно завладели 10 кубометрами буковой древесины в государственном лесу. Грузовики были опечатаны и перевезены в "деловой двор" Сачхере. На браконьеров составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены в соответствующий орган для дальнейшего реагирования. Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины.Контроль 24/7: в Грузии мониторят местности с высоким риском возникновения пожаров>>Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют в круглосуточном режиме, работает горячая линия (153).За восемь месяцев этого года сотрудники природоохранного ведомства выявили 1 897 фактов незаконного пользования лесоматериалами. Из них 137 содержат признаки уголовного кодекса. За этот же период в стране выявили 54 незаконные лесопилки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, национальное лесное агентство, сачхере