https://sputnik-georgia.ru/20230915/oppozitsiya-v-gruzii-namerena-sozdat-tretyu-silu-k-vyboram---kommentariy-papuashvili-282312666.html

Оппозиция в Грузии намерена создать "третью силу" к выборам – комментарий Папуашвили

Оппозиция в Грузии намерена создать "третью силу" к выборам – комментарий Папуашвили

Согласно исследованиям общественного мнения, в парламент Грузии 11 созыва по результатам выборов могут попасть только две партии – "Грузинская мечта" и... 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T19:50+0400

2023-09-15T19:50+0400

2023-09-15T20:51+0400

грузия

политика

новости

элене хоштария

зураб джапаридзе

единое национальное движение

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Никакой разницы между крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" и партией "Лело для Грузии" не существует – на самом деле это единый организм, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Партия "Лело" заявила о намерении создать альтернативный центр, третью силу перед предстоящими парламентскими выборами 2024 года и проводит для этого консультации. Покинувшая ряды "Нацдвижения", ныне член "Лело" Саломе Самадашвили заявила, что они готовы к консультациям с политическими силами, которые разделяют их взгляды и не ассоциируются ни с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ни с "Нацдвижением" К ним можно добавить лидеров оппозиционных партий "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, которые, по словам Папуашвили, являются радикальным крылом "Национального движения". Ранее, в конце июля 2023 года, об объединении к предстоящим парламентским выборам заявили партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели", а в начале сентября решение объединить силы к выборам приняли партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Лело для Грузии", то, согласно тем же опросам, ее рейтинг – 2-4%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, элене хоштария, зураб джапаридзе, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024