https://sputnik-georgia.ru/20230917/iz-danii-v-shveytsariyu---vystavka-rabot-velikogo-pirosmani-otkrylas-v-muzee-fonda-beyelera-282330885.html

Из Дании в Швейцарию - выставка работ великого Пиросмани открылась в Музее фонда Бейелера

Из Дании в Швейцарию - выставка работ великого Пиросмани открылась в Музее фонда Бейелера

На выставке представлено 46 работ Нико Пиросмани 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T15:20+0400

2023-09-17T15:20+0400

2023-09-17T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Выставка работ великого грузинского художника Нико Пиросмани открылась в Музее фонда Бейелера в Швейцарии при поддержке министерства культуры Грузии и продлится до 28 января 2024 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Прежде чем оказаться в Швейцарии картины Пиросмани были выставлены в Музее современного искусства "Луизиана" в Дании - с 4 мая по 20 августа. Выставку посетило более 260 тысяч визитеров. Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек>>На выставке в Швейцарии представлены 46 работ Пиросмани, 45 из которых принадлежат коллекции Государственного музея искусств им. Ш. Амиранашвили, а одна работа - из коллекции Государственного музея Нико Пиросмани в селе Мирзаани (регион Кахети). Куратор выставки - директор художественного Кунстхалле (музей) Цюриха Сэмюэль Келлер. В рамках экспозиции совершенно по-новому представлена т.н. комната Пиросмани, в которой посетителю рассказывается о жизни художника и жизни Тбилиси того времени, причем для этого используются фотографии Фонда Д. Ермакова Национального музея, газетные публикации и издания того периода. Первая лаборатория экспертизы произведений искусства появилась в столице Грузии>>Решение провести выставку в Швейцарии этой осенью было принято в июне 2022 года в ходе визита министра культуры Грузии Теи Цулукиани и первого замдиректора Национального музея Грузии Ники Ахалбедашвили в Базель, где и состоялись переговоры с главой Музея фонда Бейелера.Примечательно, что Музей фонда Бейелера совместно с музеем современного искусства "Луизиана" работают над созданием грузино-английского веб-сайта, посвященного жизни и творчеству Нико Пиросмани. Немаловажно и то, что датчане издали каталог выставки художника, а Музей фонда Бейелера издаст альбом, посвященный творчеству Пиросмани. Отобранные для выставки работы были упакованы для транспортировки в соответствии с международными музейными стандартами, отправлены в целости и сохранности и размещены в Дании, Музее современного искусства "Луизиана", а затем в Швейцарии, в музее фонде Бейелера. После перевозки в Швейцарию состояние картин проверили реставраторы Нана Манагадзе и Маркус Гросс. Работы Нико Пиросмани вернутся на родину в феврале 2024 года. Биография ПиросманиО жизни Нико Пиросманишвили (Нико Пиросмани) до сих пор известно не так много. Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична. Он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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