https://sputnik-georgia.ru/20230917/kak-dolzhna-byla-postupit-prezident-gruzii-posle-obvineniy-v-narushenii-konstitutsii--282327501.html
Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?
Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?
Конституционный суд должен установить, нарушила ли президент Грузии главный закон страны 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T11:00+0400
2023-09-17T11:00+0400
2023-09-17T11:57+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
импичмент
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24351/11/243511141_245:324:3311:2048_1920x0_80_0_0_2ed675a2466fa799f3d116af72c9915b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Единственным правильным путем для президента Грузии Саломе Зурабишвили, против которой начата процедура импичмента, было бы признать нарушение Конституции и сказать, что подобное больше не повторится, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Для этого уже внесено конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд.Зурабишвили сама подтвердила, что нарушила конституцию, сказав, что совершила поездки на личные средства. В противном случае речь шла уже не просто о нарушении Конституции, но и уголовном преступлении, отметил он.По словам спикера, когда нарушается Конституция, государство должно признать ее нарушение. Именно от этого будет зависеть то, как примут Грузию в европейскую семью – в качестве государства или в качестве варваров, которые не уважают свой основной закон.При этом, как отметил Папуашвили, если что и способствует поляризации в стране, так это нарушение закона, а не его восстановление. Глава парламента заявил, что пожелал тем иностранным политикам и дипломатам, которые призывают власти Грузии смириться с нарушением Конституции, чтобы в их странах каждый день нарушали Конституцию, и тогда он бы посмотрел, каков был бы их настрой.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в ожидании статусаГрузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Импичмент президента – в "Грузинской мечте" не исключают поддержки оппозиции>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24351/11/243511141_799:344:3071:2048_1920x0_80_0_0_0fea6da000cbfda673d8a471dc4c93d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, грузия - евросоюз, евросоюз
Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?
11:00 17.09.2023 (обновлено: 11:57 17.09.2023)
Конституционный суд должен установить, нарушила ли президент Грузии главный закон страны
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Единственным правильным путем для президента Грузии Саломе Зурабишвили, против которой начата процедура импичмента, было бы признать нарушение Конституции и сказать, что подобное больше не повторится, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Для этого уже внесено конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд.
"Для президента единственным правильным путем было бы признать нарушение Конституции и сказать, что подобное больше не повторится, это было бы самое правильное и европейское решение данной ситуации", – заявил Папуашвили.
Зурабишвили сама подтвердила, что нарушила конституцию, сказав, что совершила поездки на личные средства. В противном случае речь шла уже не просто о нарушении Конституции, но и уголовном преступлении, отметил он.
"Она понимала, что в том случае, если бы она использовала для визита, на который у нее не было согласия, деньги из бюджета, это было бы не просто нарушением Конституции, это было бы уголовным преступлением, то есть нецелевым использованием средств госбюджета. На деле все признают, что Конституция была нарушена", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, когда нарушается Конституция, государство должно признать ее нарушение. Именно от этого будет зависеть то, как примут Грузию в европейскую семью – в качестве государства или в качестве варваров, которые не уважают свой основной закон.
"Если мы все согласны с тем, что Конституция была нарушена, то здесь нет другого решения, кроме как признать нарушение Конституции", – заявил Папуашвили.
При этом, как отметил Папуашвили, если что и способствует поляризации в стране, так это нарушение закона, а не его восстановление.
"Мы услышали дружеские советы от некоторых европейских дипломатов о том, что процесс импичмента может способствовать поляризации. Если что-то и способствует поляризации, так это не восстановление закона, а его нарушение, не защита Конституции, а движение против Конституции. Именно это является европейской ценностью", – сказал Папуашвили.
Глава парламента заявил, что пожелал тем иностранным политикам и дипломатам, которые призывают власти Грузии смириться с нарушением Конституции, чтобы в их странах каждый день нарушали Конституцию, и тогда он бы посмотрел, каков был бы их настрой.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Грузия в ожидании статуса
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.