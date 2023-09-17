https://sputnik-georgia.ru/20230917/kak-dolzhna-byla-postupit-prezident-gruzii-posle-obvineniy-v-narushenii-konstitutsii--282327501.html

Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?

Как должна была поступить президент Грузии, после обвинений в нарушении конституции?

Конституционный суд должен установить, нарушила ли президент Грузии главный закон страны 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T11:00+0400

2023-09-17T11:00+0400

2023-09-17T11:57+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Единственным правильным путем для президента Грузии Саломе Зурабишвили, против которой начата процедура импичмента, было бы признать нарушение Конституции и сказать, что подобное больше не повторится, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Для этого уже внесено конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд.Зурабишвили сама подтвердила, что нарушила конституцию, сказав, что совершила поездки на личные средства. В противном случае речь шла уже не просто о нарушении Конституции, но и уголовном преступлении, отметил он.По словам спикера, когда нарушается Конституция, государство должно признать ее нарушение. Именно от этого будет зависеть то, как примут Грузию в европейскую семью – в качестве государства или в качестве варваров, которые не уважают свой основной закон.При этом, как отметил Папуашвили, если что и способствует поляризации в стране, так это нарушение закона, а не его восстановление. Глава парламента заявил, что пожелал тем иностранным политикам и дипломатам, которые призывают власти Грузии смириться с нарушением Конституции, чтобы в их странах каждый день нарушали Конституцию, и тогда он бы посмотрел, каков был бы их настрой.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в ожидании статусаГрузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Импичмент президента – в "Грузинской мечте" не исключают поддержки оппозиции>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, грузия - евросоюз, евросоюз