https://sputnik-georgia.ru/20230913/impichment-prezidenta--v-gruzinskoy-mechte-ne-isklyuchayut-podderzhki-oppozitsii-282229889.html

Импичмент президента – в "Грузинской мечте" не исключают поддержки оппозиции

Импичмент президента – в "Грузинской мечте" не исключают поддержки оппозиции

Зурабишвили уже второй день проводит встречи с представителями оппозиции 13.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-13T16:42+0400

2023-09-13T16:42+0400

2023-09-13T16:42+0400

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саломе зурабишвили

каха каладзе

ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключает поддержки отдельных оппозиционных депутатов в вопросе импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Правящая партия анонсировала запуск процедуры после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном."Грузинская мечта" уже внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента в Конституционный суд.Между тем Зурабишвили уже второй день проводит встречи с представителями оппозиции. Сегодня она встретилась с бывшим председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия. Также запланирована встреча с депутатом от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Ранее президент уже встретилась с представителями партии "Лело", партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" и партии "Граждане". По его словам, даже в глазах иностранцев очень плохо выглядит то, что высокопоставленный чиновник, президент страны, нарушает Конституцию.Кто может поддержать Как заявил депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили после встречи с президентом, Зурабишвили опасается, что правящая партия может получить необходимое количество голосов депутатов.Оппозиционер не исключает, что вопрос импичмента поддержат депутаты от парламентской политической группы "Европейские социалисты", председатель которой – Фридон Инджия, а также представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата. Что касается "Нацдвижения", то в состав ее фракции входят 38 депутатов, а парламентская политическая группа "Европейские социалисты" представлены в законодательном органе четырьмя депутатами. Процесс запущен Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Попытка застраховаться от импичмента? О чем говорила президент Грузии с оппозицией>>В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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