https://sputnik-georgia.ru/20230918/nachinayut-rabotu-gosudarstvennye-detskie-sady-v-tbilisi-282337322.html

Начинают работу государственные детские сады в Тбилиси

Начинают работу государственные детские сады в Тбилиси

Детские сады Тбилиси как правило начинают работать 15 сентября, но т. к. этот день выпал на пятницу, было решено приступить к учебно-воспитательному процессу с... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T09:00+0400

2023-09-18T09:00+0400

2023-09-18T09:00+0400

агентство по управлению детскими садами тбилиси

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/21/240472145_0:111:2000:1236_1920x0_80_0_0_a73852c4997f35bf517fe25df30af703.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется в понедельник, 18 сентября.К новому учебному году в Тбилиси открылись три государственных детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси. Кроме того, работы по благоустройству инфраструктуры прошли примерно в 100 детских садах Тбилиси.Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер>>В этом году впервые регистрация воспитанников прошла по-новому: не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов. Пройти регистрации могли все те дети, граждане Грузии или имеющие вид на жительство, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогли зарегистрировать ребенка электронно, они могли лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. Регистрация традиционно прошла в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. В столичных детских садах в этом году зарегистрировали более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

агентство по управлению детскими садами тбилиси, грузия, новости, общество, тбилиси