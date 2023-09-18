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Начинают работу государственные детские сады в Тбилиси
Начинают работу государственные детские сады в Тбилиси
Детские сады Тбилиси как правило начинают работать 15 сентября, но т. к. этот день выпал на пятницу, было решено приступить к учебно-воспитательному процессу с... 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T09:00+0400
2023-09-18T09:00+0400
агентство по управлению детскими садами тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется в понедельник, 18 сентября.К новому учебному году в Тбилиси открылись три государственных детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси. Кроме того, работы по благоустройству инфраструктуры прошли примерно в 100 детских садах Тбилиси.Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер&gt;&gt;В этом году впервые регистрация воспитанников прошла по-новому: не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов. Пройти регистрации могли все те дети, граждане Грузии или имеющие вид на жительство, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогли зарегистрировать ребенка электронно, они могли лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. Регистрация традиционно прошла в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. В столичных детских садах в этом году зарегистрировали более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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агентство по управлению детскими садами тбилиси, грузия, новости, общество, тбилиси
агентство по управлению детскими садами тбилиси, грузия, новости, общество, тбилиси

Начинают работу государственные детские сады в Тбилиси

09:00 18.09.2023
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeПрихожая комната в одном из детских садов
Прихожая комната в одном из детских садов - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2023
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Детские сады Тбилиси как правило начинают работать 15 сентября, но т. к. этот день выпал на пятницу, было решено приступить к учебно-воспитательному процессу с 18 сентября
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Учебно-воспитательный процесс в государственных детских садах Тбилиси начнется в понедельник, 18 сентября.
К новому учебному году в Тбилиси открылись три государственных детских сада в районах Самгори, Чугурети и Крцаниси. Кроме того, работы по благоустройству инфраструктуры прошли примерно в 100 детских садах Тбилиси.
Новое поколение Грузии должно учиться в современных учреждениях – премьер>>
В этом году впервые регистрация воспитанников прошла по-новому: не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов.
Пройти регистрации могли все те дети, граждане Грузии или имеющие вид на жительство, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогли зарегистрировать ребенка электронно, они могли лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад.
Регистрация традиционно прошла в электронном формате на сайте www.kids.org.ge.
В столичных детских садах в этом году зарегистрировали более 15 тысяч детей, а всего Тбилиси обслуживают 188 детских садов.
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