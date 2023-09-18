https://sputnik-georgia.ru/20230918/podarok-dlya-gruzinskoy-mechty--kobakhidze-otsenil-shansy-eks-ombudsmena-gruzii-v-politike-282337964.html

Подарок для "Грузинской мечты" – Кобахидзе оценил шансы экс-омбудсмена Грузии в политике

Подарок для "Грузинской мечты" – Кобахидзе оценил шансы экс-омбудсмена Грузии в политике

Нино Ломджария, находясь на посту Народного защитника Грузии, не раз становилось объектом критики со стороны власти 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T09:20+0400

2023-09-18T09:20+0400

2023-09-18T09:20+0400

грузия

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новости

нино ломджария

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария, репутация которой хорошо известна обществу, создав новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии" сделала подарок власти, ведь это поможет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", одержать уверенную победу на парламентских выборах 2024 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Ломджария презентовала новую платформу в начале сентября 2023 года. В состав "Европейской орбиты Грузии", по ее словам, вошли люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также заявила, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию. Правящая партия называет "коллективным "Нацдвижением" крупнейшую оппозиционную партию страны, основанное в свое время Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и ряд других мелких партий. Правящая партия также называет их "радикальной оппозицией".Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?>>Когда делается акцент на Ломдажрия, это означает, что кто-то не может правильно просчитать процессы в обществе и не держит руку на пульсе, отметил Кобахидзе.По словам Кобахидзе, у Ломджария нет шансов стать третьей силой в грузинской политике, как в свое время это не удалось партии "Лело для Грузии" или партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Грузинские политики за год до проведения в стране парламентских выборов все чаще говорят о необходимости появления "третьей силы" на политической арене, чтобы создать конкуренцию правящей "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года по декабрь 2022-го. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии. Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани>>Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее".В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения".Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили.Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.Парламентские выборы в Грузии в 2024 годуПарламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Лело для Грузии", то, согласно тем же опросам, ее рейтинг – 2-4%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, нино ломджария, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024