https://sputnik-georgia.ru/20230918/podarok-dlya-gruzinskoy-mechty--kobakhidze-otsenil-shansy-eks-ombudsmena-gruzii-v-politike-282337964.html
Подарок для "Грузинской мечты" – Кобахидзе оценил шансы экс-омбудсмена Грузии в политике
Подарок для "Грузинской мечты" – Кобахидзе оценил шансы экс-омбудсмена Грузии в политике
Нино Ломджария, находясь на посту Народного защитника Грузии, не раз становилось объектом критики со стороны власти 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T09:20+0400
2023-09-18T09:20+0400
2023-09-18T09:20+0400
грузия
политика
новости
нино ломджария
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария, репутация которой хорошо известна обществу, создав новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии" сделала подарок власти, ведь это поможет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", одержать уверенную победу на парламентских выборах 2024 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Ломджария презентовала новую платформу в начале сентября 2023 года. В состав "Европейской орбиты Грузии", по ее словам, вошли люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также заявила, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию. Правящая партия называет "коллективным "Нацдвижением" крупнейшую оппозиционную партию страны, основанное в свое время Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и ряд других мелких партий. Правящая партия также называет их "радикальной оппозицией".Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?>>Когда делается акцент на Ломдажрия, это означает, что кто-то не может правильно просчитать процессы в обществе и не держит руку на пульсе, отметил Кобахидзе.По словам Кобахидзе, у Ломджария нет шансов стать третьей силой в грузинской политике, как в свое время это не удалось партии "Лело для Грузии" или партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Грузинские политики за год до проведения в стране парламентских выборов все чаще говорят о необходимости появления "третьей силы" на политической арене, чтобы создать конкуренцию правящей "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года по декабрь 2022-го. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии. Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани>>Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее".В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения".Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили.Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.Парламентские выборы в Грузии в 2024 годуПарламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Лело для Грузии", то, согласно тем же опросам, ее рейтинг – 2-4%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, нино ломджария, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, нино ломджария, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Подарок для "Грузинской мечты" – Кобахидзе оценил шансы экс-омбудсмена Грузии в политике
Нино Ломджария, находясь на посту Народного защитника Грузии, не раз становилось объектом критики со стороны власти
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария, репутация которой хорошо известна обществу, создав новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии" сделала подарок власти, ведь это поможет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", одержать уверенную победу на парламентских выборах 2024 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Ломджария презентовала новую платформу в начале сентября 2023 года. В состав "Европейской орбиты Грузии", по ее словам, вошли люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также заявила, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию.
"Она один из активистов коллективного "Нацдвижения". Она наименее харизматичная и популярная фигура в грузинской политике... Ломджария – подарок "Грузинской мечте". Конечно, этот процесс еще больше облегчит нам убедительную победу на выборах", – сказал Кобахидзе, отметив, что общество очень хорошо знает, кто такая Нино Ломджария.
Правящая партия называет "коллективным "Нацдвижением" крупнейшую оппозиционную партию страны, основанное в свое время Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и ряд других мелких партий. Правящая партия также называет их "радикальной оппозицией".
Когда делается акцент на Ломдажрия, это означает, что кто-то не может правильно просчитать процессы в обществе и не держит руку на пульсе, отметил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, у Ломджария нет шансов стать третьей силой в грузинской политике, как в свое время это не удалось партии "Лело для Грузии" или партии экс-премьера Гахария "За Грузию".
"Каждый раз этот план проваливался. Тем более с Ломджария этот план обречен на провал. Нет никакого шанса предложить обществу Ломджария в качестве третьей силы", – сказал Кобахидзе.
Грузинские политики за год до проведения в стране парламентских выборов все чаще говорят о необходимости появления "третьей силы" на политической арене, чтобы создать конкуренцию правящей "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года по декабрь 2022-го. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии.
Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее".
В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения".
Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили.
Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.
Парламентские выборы в Грузии в 2024 году
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Лело для Грузии", то, согласно тем же опросам, ее рейтинг – 2-4%.
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.