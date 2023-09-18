https://sputnik-georgia.ru/20230918/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--otvet-eksperta-282396004.html

Подорожает ли хлеб в Грузии – ответ эксперта

Подорожает ли хлеб в Грузии – ответ эксперта

Подорожание продукта номер один не ожидается, исходя из стабильной для Грузии на данный момент ситуации на рынке пшеницы и муки, заявил исполнительный директор... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T22:10+0400

2023-09-18T22:10+0400

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грузия

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леван силагава

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тенденции повышения стоимости хлеба в Грузии на сегодняшний день не существует, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. В Грузии самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари (0,46 доллара). Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По его словам, прежде всего, подорожание продукта номер один не ожидается, исходя из стабильной для Грузии на данный момент ситуации на рынке пшеницы и муки. "Существуют и запасы, цена фактически стабильная. Скажу вам больше: в какой-то степени цена даже была нисходящая. Россия не может продавать прошлогодний и нынешний урожай так активно, как прогнозируется. Следовательно, в нашем направлении остается больше пшеницы. Исходя из этого, цена нисходящая в нашу сторону", – пояснил он. Как заявил Силагава, последние два года в связи с российско-украинским кризисом ситуация на рынке зерна напряженная, так как Россия и Украина являются ведущими странами-экспортерами пшеницы. Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты >>По его словам, на мировом рынке, в направлении, куда пшеница поставляется по Черному морю, цена в некоторой степени выше, чем во время поставок сухопутным и железнодорожным путем, как в случае с Грузией. "В основном мы ввозим через таможню "Ларс" и по железной дороге. То есть у нас есть сухопутные перевозки пшеницы и муки. Соответственно, здесь мы видим, что проблем ни с количеством пшеницы, ни с ценой нет, мы можем успокоить население, никаких перебоев в этом плане не будет", – сказал Силагава. Ограничение на импорт пшеницы В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. "В результате этого решения конкурентная ситуация между импортом муки и импортом пшеницы несколько уравнена, что позволило мельницам работать и принимать определенное количество местной пшеницы, что было так проблематично", – заявил Силагава. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван силагава, зерно, хлеб