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Премьер Грузии принял участие в открытии саммита ООН

Премьер Грузии принял участие в открытии саммита ООН

Нынешний саммит носит нагрузку промежуточной оценки повестки дня в области устойчивого развития 2030 года 18.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в открытии саммита по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США 16 сентября. В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Глава правительства уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Саммит открыли президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Названа дата выступления премьера Грузии на сессии ГА ООН в Нью-Йорке >>Нынешний саммит носит нагрузку промежуточной оценки повестки дня в области устойчивого развития 2030 года, которая была принята на предыдущем саммите в 2019 году. Цель саммита – провести промежуточную оценку прогресса в достижении Целей устойчивого развития и способствовать ускоренной реализации повестки дня на период до 2030 года в свете вызовов, стоящих перед миром в связи с многосторонним и взаимосвязанным кризисом. По итогам саммита участники примут политическую декларацию. Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН – что обсудили стороны>>На уровне глав государств и правительств саммит по Целям устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН проводится раз в четыре года. В рамках визита в Нью-Йорк на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер Грузии выступит с речью в пятницу, 22 сентября. Тема диалога – "Укрепление комплексной политики и государственных институтов для достижения целей устойчивого развития". Официальное открытие 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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