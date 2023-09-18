https://sputnik-georgia.ru/20230918/sgb-gruzii-zhdet-ot-ssha-dokazatelstv--papuashvili-o-sanktsiyakh-na-byvshego-genprokurora-282387511.html

СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора

СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора

Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом, заявил спикер 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T16:40+0400

2023-09-18T16:40+0400

2023-09-18T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе – первый гражданин Грузии, подвергшийся такого рода санкциям со стороны США, поэтому СГБ обратится к американским партнерам для передачи доказательств, которые легли в основу этого решения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По словам спикера, грузинское общество будет полностью информировано об этом процессе. Как отметил Папуашвили, Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, шалва папуашвили, сша, тбилиси, сгб, фсб, антироссийские санкции, госдепартамент сша