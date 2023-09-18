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СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора
СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора
Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом, заявил спикер 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T16:40+0400
2023-09-18T16:40+0400
2023-09-18T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе – первый гражданин Грузии, подвергшийся такого рода санкциям со стороны США, поэтому СГБ обратится к американским партнерам для передачи доказательств, которые легли в основу этого решения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По словам спикера, грузинское общество будет полностью информировано об этом процессе. Как отметил Папуашвили, Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, шалва папуашвили, сша, тбилиси, сгб, фсб, антироссийские санкции, госдепартамент сша
СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора
16:40 18.09.2023 (обновлено: 16:57 18.09.2023)
Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе – первый гражданин Грузии, подвергшийся такого рода санкциям со стороны США, поэтому СГБ обратится к американским партнерам для передачи доказательств, которые легли в основу этого решения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
"Служба госбезопасности заявила, что приступила к изучению этого дела. Это, конечно же, тяжелое обвинение, которое мы услышали, а с другой стороны – это первый гражданин Грузии, который подвергся такого рода санкциям, поэтому СГБ работает над этим вопросом, в том числе обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить доказательства, которые лежат в основе этого решения", – заявил Папуашвили журналистам.
По словам спикера, грузинское общество будет полностью информировано об этом процессе.
Как отметил Папуашвили, Парцхаладзе, который последние 10 лет не имел никакого отношения к политике или государственной службе, является частным лицом.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.