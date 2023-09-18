https://sputnik-georgia.ru/20230918/kaladze-zhdet-ot-ssha-bolshe-konkretiki-naschet-sanktsiy-v-otnoshenii-eks-genprokurora-gruzii-282372826.html

Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии

Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии

Экс-генпрокурор Грузии попал под санкции США, о которых стало известно 14 сентября 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T14:03+0400

2023-09-18T14:03+0400

2023-09-18T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Власти США должны представить грузинской стороне больше конкретики по делу бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, в отношении которого ввели санкции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Ранее в Службе госбезопасности Грузии сообщили, что изучают заявление Госдепартамента США в связи Парцхаладзе.Каладзе припомнил историю с пятью грузинскими судьями, в отношении которых США ввели санкции, но не были понятны причины. Вмешательство в судебную независимость Грузии – Кобахидзе ответил на заявление посла США>>США ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии за их вовлеченность в "значительную коррупцию" в мае 2023 года. В частности, визовые санкции были введены против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе и членов их семей. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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