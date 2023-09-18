https://sputnik-georgia.ru/20230918/v-gruzii-kompaniyu-po-prodazhe-stroymaterialov-ulichili-v-narushenii-prav-potrebiteley-282388744.html

В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей

В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей

Компания-нарушитель должна разработать условия отказа от дистанционного договора и правила ознакомления с ними пользователя 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T17:25+0400

2023-09-18T17:25+0400

2023-09-18T17:31+0400

грузия

новости

общество

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/57/238815727_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f99454c1c6699da07805047cd8c5425d.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальное агентство конкуренции выявило факт нарушения закона "О защите прав потребителей" и обязало гипермаркет оптовой и розничной торговли строительно-ремонтными материалами "Модус" в течение месяца изменить внутреннюю политику и восстановить права покупателей, говорится в сообщении на сайте Агентства. Согласно информации Агентства, в результате оценки и изучения обстоятельств дела и представленных доказательств торговцем подтвержден факт нарушения основного обязательства по предоставлению информации покупателю и обязательства по замене/ремонту/возврату бракованного товара. По предписанию Агентства, компания в течение одного месяца должна четко, понятно и полно предоставлять пользователям предусмотренную законом информацию на грузинском языке на своих торговых объектах, включая обязательство заменить/отремонтировать/вернуть дефектный товар. Продажа топлива по завышенным ценам – в Грузии оштрафованы пять крупных компаний >>Кроме того, компания-нарушитель должна разработать условия отказа от дистанционного договора и правила ознакомления с ними пользователя, а также четко сформулировать гарантийные условия, соответствующие законодательству. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. Всего в Национальное агентство конкуренции с ноября 2022 года по август 2023 года подано 360 жалоб от потребителей в связи с возможным нарушением их прав, из них изучение начато по 209 заявлениям. Грузинский в приоритете: сколько компаний наказали за пренебрежение государственным языком >>За десять месяцев Агентство в 100 случаях оформило 64 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 52 случаям полностью исчерпаны. Антимонопольная служба Грузии отчиталась о ситуации в сфере морского транспорта >>В этот же период по решению ведомства подтверждены 20 фактов нарушений прав группы потребителей в 34 случаях, а в четырех случаях нарушение не подтвердилось. Кроме того, за неисполнение возложенного агентством обязательства в 15 случаях были оштрафованы четыре торговца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии