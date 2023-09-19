https://sputnik-georgia.ru/20230919/bezopasnost-i-shansy-na-vstuplenie-v-es--vse-o-peregovorakh-premera-gruzii-v-nyu-yorke--282414339.html

Безопасность и шансы на вступление в ЕС – все о переговорах премьера Грузии в Нью-Йорке

Безопасность и шансы на вступление в ЕС – все о переговорах премьера Грузии в Нью-Йорке

Глава грузинского правительства встретился с руководящими лицами ООН, ЕС и США 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T13:20+0400

2023-09-19T13:20+0400

2023-09-19T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Региональная безопасность, а также прогресс Грузии, достигнутый на пути к ЕС, были основными темами, которые премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили обсуждал на встречах высокого уровня в Нью-Йорке. Гарибашвили отправился в США во главе грузинской делегации 16 сентября. Накануне глава грузинского правительства принял участие в открытии саммита по Целям устойчивого развития (ЦУР) и выступил с речью на мероприятие. Политик также провел ряд встреч высокого уровня.Встреча с канцлером ГерманииСотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах Грузии и Германии и процесс евроинтеграции страны были главными темами переговоров Гарибашвили с канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече премьер подчеркнул беспрецедентную динамику политического диалога между странами и отметил, что Грузия ценит сильные политические послания Германии. Гарибашвили ознакомил Шольца с реализованными и продолжающимися реформами на пути европейской интеграции и отметил, что выполнение рекомендаций Еврокомиссии находится на завершающей стадии. По его словам, в конце года Грузия ожидает справедливого и правильного политического решения от ЕС. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Встреча с генсеком ООНВажные шаги, предпринятые ООН в направлении устойчивого развития, обсудил премьер на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава правительства отметил, что Грузия поддерживает предложенные Генсеком ООН трактаты, которые направлены на то, чтобы лучше адаптировать ООН к существующим и ожидаемым вызовам. Среди обсуждавшихся вопросов были обстановка в области безопасности и вызовы в мире. Как отметил премьер, для преодоления существующих вызовов необходимо работать совместными усилиями. "Грузия превращается в глобальный центр бизнеса и финансов" – Гарибашвили на саммите ООН>>На встрече Гарибашвили подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта. Он проинформировал Генсекретаря ООН об усилиях правительства Грузии в этом направлении и поблагодарил его за участие в мирном разрешении конфликтов. "Обстановка в области безопасности и вызовы в регионе Южного Кавказа также были среди обсуждаемых вопросов. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе", – говорится в сообщении пресс-службы. Встреча с советником госдепа СШАВопросы региональной безопасности и стратегического сотрудничества между Грузией и США обсудил премьер Грузии с советником Госдепартамента США по политическим вопросам Дереком Шолле. Стороны также выразили готовность углублять сотрудничество во благо интересов двух стран. Гарибашвили и Дерек обсудили прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции. Премьер-министр проинформировал Дерека Шолле о шагах, предпринятых правительством Грузии в этом направлении. Встреча с президентом ЕвросоветаИнформацию о выполнение Грузией 12 рекомендаций ЕС премьер представил на встрече и президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Как отметил Гарибашвили, Грузия добилась прогресса по всем направлениям, правительство сделало все возможное для выполнения рекомендаций, и процесс продолжается. В соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также решением, основанным на заслугах, Грузия заслуживает статуса кандидата, подчеркнул Гарибашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН – что обсудили стороны>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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