https://sputnik-georgia.ru/20230919/gruziya-prevraschaetsya-v-globalnyy-tsentr-biznesa-i-finansov---garibashvili-na-sammite-oon-282404779.html

"Грузия превращается в глобальный центр бизнеса и финансов" – Гарибашвили на саммите ООН

"Грузия превращается в глобальный центр бизнеса и финансов" – Гарибашвили на саммите ООН

Двузначный экономический рост в Грузии был зафиксирован в 2021 и 2022 годах, подчеркнул премьер 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T10:46+0400

2023-09-19T10:46+0400

2023-09-19T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия одна из самых быстрорастущих экономик в мире, а значительные достижения позиционируют страну, как глобальный центр бизнеса и финансов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Нью-Йорке. Нынешний саммит носит нагрузку промежуточной оценки повестки дня в области устойчивого развития 2030 года, которая была принята на предыдущем саммите в 2019 году. Саммит открыли президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам премьера, политика Грузии направлена на сокращение бедности, улучшение доступности к образованию, развитие направления возобновляемых источников энергии и внедрение практики экологически чистого туризма. "Грузия превращает слова в действия, чтобы обеспечить совместимость национальной политики с Целями устойчивого развития ООН. При планировании отраслевой политики учитываются цели устойчивого развития, и это уже является составной частью процесса. Цель всего этого – привести новые стратегические документы в соответствие с нашими обязательствами", – заявил премьер. Премьер Грузии принял участие в открытии саммита ООН>>По словам Гарибашвили, правительство Грузии приняло эффективные меры по реализации повестки дня на период до 2030 года и укреплению потенциала государственных служб для решения текущих проблем, что, по словам премьера, нашло отражение во многих мировых рейтингах. "Я горжусь тем, что вклад Грузии в контексте Целей устойчивого развития сделал нас лидером в реализации повестки дня на период до 2030 года. Посредством различных инициатив и партнерств Грузия способствует устойчивому экономическому росту, социальному развитию и защите окружающей среды", – отметил премьер. Грузия определила 17 целей устойчивого развития и 93 ориентира в качестве приоритетов, и разработала 200 индикаторов для мониторинга прогресса. Также был создан Национальный совет по целям устойчивого развития для содействия конструктивному межличностному диалогу. На уровне глав государств и правительств саммит по Целям устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН проводится раз в четыре года. Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН – что обсудили стороны>>Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США 16 сентября. В рамках визита Гарибашвили также проводит двусторонние встречи на высоком уровне. В рамках визита в Нью-Йорк на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер Грузии выступит с речью в пятницу, 22 сентября. Тема диалога – "Укрепление комплексной политики и государственных институтов для достижения целей устойчивого развития". Официальное открытие 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, нью-йорк, ираклий гарибашвили, сша, антониу гутерриш, оон