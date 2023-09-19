https://sputnik-georgia.ru/20230919/legitimno-li-gruzinskoe-grazhdanstvo-eks-prokurora-partskhaladze-minyust-zanyalsya-voprosom-282430408.html
Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом
Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом
В случае если человек становится гражданином другой страны, он может утратить грузинское гражданство 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T17:49+0400
2023-09-19T17:49+0400
2023-09-19T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По словам Кобахидзе, в случае если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. "Если человек становится гражданином другой страны так, что не уведомил об этом грузинские ведомства, в этом случае начинается изучение вопроса, на повестке дня может стоять вопрос утраты гражданства", – сказал Кобахидзе. Как написала накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети, она не получала никакого документа, касающегося гражданства Парцхаладзе. Кроме этого, Кобахидзе прокомментировал заявление Нацбанка Грузии о том, что бывшему Генпрокурору Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США. В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка>>В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации. По его словам, заявление Нацбанка прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности. "В действительности происходит следующее: назначается правовое наказание в отношении конкретного лица так, что ему не вынесен соответствующий приговор, это напрямую противоречит принципу презумпции невиновности", – добавил Кобахидзе. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, тбилиси, великобритания, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, сша, тбилиси, великобритания, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом
В случае если человек становится гражданином другой страны, он может утратить грузинское гражданство
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
"У него есть гражданство Грузии, возможно, есть и другие. По сей день Отар Парцхаладзе является гражданином Грузии, я не знаю (есть ли у него российское гражданство), но знаю, что он гражданин Грузии. Все возможно изучить. Насколько я знаю, Минюст начал изучать вопрос гражданства", – заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, в случае если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство.
"Если человек становится гражданином другой страны так, что не уведомил об этом грузинские ведомства, в этом случае начинается изучение вопроса, на повестке дня может стоять вопрос утраты гражданства", – сказал Кобахидзе.
Как написала накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети, она не получала никакого документа, касающегося гражданства Парцхаладзе.
Кроме этого, Кобахидзе прокомментировал заявление Нацбанка Грузии о том, что бывшему Генпрокурору Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США.
В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации.
По его словам, заявление Нацбанка прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности.
"В действительности происходит следующее: назначается правовое наказание в отношении конкретного лица так, что ему не вынесен соответствующий приговор, это напрямую противоречит принципу презумпции невиновности", – добавил Кобахидзе.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.