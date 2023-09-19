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https://sputnik-georgia.ru/20230919/legitimno-li-gruzinskoe-grazhdanstvo-eks-prokurora-partskhaladze-minyust-zanyalsya-voprosom-282430408.html
Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом
Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом
В случае если человек становится гражданином другой страны, он может утратить грузинское гражданство 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T17:49+0400
2023-09-19T17:49+0400
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
фсб
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По словам Кобахидзе, в случае если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. "Если человек становится гражданином другой страны так, что не уведомил об этом грузинские ведомства, в этом случае начинается изучение вопроса, на повестке дня может стоять вопрос утраты гражданства", – сказал Кобахидзе. Как написала накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети, она не получала никакого документа, касающегося гражданства Парцхаладзе. Кроме этого, Кобахидзе прокомментировал заявление Нацбанка Грузии о том, что бывшему Генпрокурору Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США. В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка&gt;&gt;В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации. По его словам, заявление Нацбанка прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности. "В действительности происходит следующее: назначается правовое наказание в отношении конкретного лица так, что ему не вынесен соответствующий приговор, это напрямую противоречит принципу презумпции невиновности", – добавил Кобахидзе. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора &gt;&gt;Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, сша, тбилиси, великобритания, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, сша, тбилиси, великобритания, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , фсб, грузинская мечта - демократическая грузия

Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом

17:49 19.09.2023
© photo: Sputnik / Stringerдом юстиции
дом юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В случае если человек становится гражданином другой страны, он может утратить грузинское гражданство
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.

"У него есть гражданство Грузии, возможно, есть и другие. По сей день Отар Парцхаладзе является гражданином Грузии, я не знаю (есть ли у него российское гражданство), но знаю, что он гражданин Грузии. Все возможно изучить. Насколько я знаю, Минюст начал изучать вопрос гражданства", – заявил Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, в случае если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство.
"Если человек становится гражданином другой страны так, что не уведомил об этом грузинские ведомства, в этом случае начинается изучение вопроса, на повестке дня может стоять вопрос утраты гражданства", – сказал Кобахидзе.
Как написала накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети, она не получала никакого документа, касающегося гражданства Парцхаладзе.
Кроме этого, Кобахидзе прокомментировал заявление Нацбанка Грузии о том, что бывшему Генпрокурору Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США.
В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка>>
В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации.
По его словам, заявление Нацбанка прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности.
"В действительности происходит следующее: назначается правовое наказание в отношении конкретного лица так, что ему не вынесен соответствующий приговор, это напрямую противоречит принципу презумпции невиновности", – добавил Кобахидзе.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.
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