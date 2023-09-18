https://sputnik-georgia.ru/20230918/v-gruzii-zamorozili-scheta-eks-genprokurora-strany--poyasnenie-natsbanka-282395365.html

В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка

В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка

США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T21:19+0400

2023-09-18T21:19+0400

2023-09-18T21:34+0400

грузия

новости

политика

сша

отар парцхаладзе

фсб

сгб

национальный банк грузии

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271831909_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_583dfedb23595c9dc63ae2a6ab9c8271.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США, так как финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами, говорится в заявлении Национального банка Грузии. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>В целях определения единых подходов к реализации санкционных требований и соответствующих механизмов контроля приказом президента Нацбанка от 4 августа 2023 года утверждены "Правила применения санкционных режимов подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии". По информации регулятора, в связи с вышеупомянутой инструкцией и правилом финансовому сектору Грузии было поручено, среди прочего, принять во внимание требования, установленные Офисом по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) в отношении лиц, включенных в список санкционированных лиц (список SDN), который подразумевает ограничение доступа к активам и совершению финансовых операций лицами, находящимися под санкциями. В заявлении сказано, что в целях соблюдения финансовых санкций в Нацбанке создано специальное управление, которое осуществляет надзор и мониторинг указанного процесса. Кроме того, регулятор отметил, что международные организации положительно оценивают шаги, предпринимаемые Национальным банком в этом направлении. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, отар парцхаладзе, фсб, сгб, национальный банк грузии, антироссийские санкции