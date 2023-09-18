https://sputnik-georgia.ru/20230918/v-gruzii-zamorozili-scheta-eks-genprokurora-strany--poyasnenie-natsbanka-282395365.html
В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка
В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T21:19+0400
2023-09-18T21:19+0400
2023-09-18T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США, так как финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами, говорится в заявлении Национального банка Грузии. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>В целях определения единых подходов к реализации санкционных требований и соответствующих механизмов контроля приказом президента Нацбанка от 4 августа 2023 года утверждены "Правила применения санкционных режимов подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии". По информации регулятора, в связи с вышеупомянутой инструкцией и правилом финансовому сектору Грузии было поручено, среди прочего, принять во внимание требования, установленные Офисом по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) в отношении лиц, включенных в список санкционированных лиц (список SDN), который подразумевает ограничение доступа к активам и совершению финансовых операций лицами, находящимися под санкциями. В заявлении сказано, что в целях соблюдения финансовых санкций в Нацбанке создано специальное управление, которое осуществляет надзор и мониторинг указанного процесса. Кроме того, регулятор отметил, что международные организации положительно оценивают шаги, предпринимаемые Национальным банком в этом направлении. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Каладзе ждет от США больше конкретики насчет санкций в отношении экс-генпрокурора Грузии >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, отар парцхаладзе, фсб, сгб, национальный банк грузии, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, сша, отар парцхаладзе, фсб, сгб, национальный банк грузии, антироссийские санкции
В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка
21:19 18.09.2023 (обновлено: 21:34 18.09.2023)
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе ограничили доступ к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США, так как финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
В Нацбанке напомнили, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции регулятора, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией в отношении Российской Федерации.
В целях определения единых подходов к реализации санкционных требований и соответствующих механизмов контроля приказом президента Нацбанка от 4 августа 2023 года утверждены "Правила применения санкционных режимов подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии".
По информации регулятора, в связи с вышеупомянутой инструкцией и правилом финансовому сектору Грузии было поручено, среди прочего, принять во внимание требования, установленные Офисом по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) в отношении лиц, включенных в список санкционированных лиц (список SDN), который подразумевает ограничение доступа к активам и совершению финансовых операций лицами, находящимися под санкциями.
"Санкционированное лицо ограничено как в распоряжении денежными средствами, так и в возможности осуществления всех видов финансовых операций", – отмечено в заявлении.
В заявлении сказано, что в целях соблюдения финансовых санкций в Нацбанке создано специальное управление, которое осуществляет надзор и мониторинг указанного процесса.
Кроме того, регулятор отметил, что международные организации положительно оценивают шаги, предпринимаемые Национальным банком в этом направлении.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.