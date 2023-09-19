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https://sputnik-georgia.ru/20230919/nyt-priznala-chto-po-rynku-v-konstantinovke-udarili-vsu-282419955.html
NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ
NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ
Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда Зеленского в США 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T15:05+0400
2023-09-19T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Американская газета New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия.В сентябре на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Погибли 16 человек, 33 получили ранения.Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как пишет газета, перед ударом на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда — они смотрят в сторону территории, находящейся под контролем Киева.За несколько мгновений до взрыва видно отражение ракеты, пролетающей над двумя припаркованными автомобилями, что подтверждает ее движение с северо-запада.Такое же направление подтвердил и эксперт по взрывчатым веществам, изучив образовавшуюся воронку и повреждения.Местные жители сообщили NYT, что украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону линии фронта из города Дружковка. Находившиеся там журналисты газеты слышали звуки запусков. Об этом также писали местные жители в соцсетях. Время пусков соответствует времени удара ракеты по рынку в Константиновке.ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки&gt;&gt;Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с места на окраине города, которое регулярно используют военные. Журналисты издания побывали там и увидели признаки недавнего пребывания войск.Издание приходит к выводу, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".Подводя итоги своего расследования, NYT подчеркивает, что неясно, почему ракета упала в Константиновке. Возможно, произошел сбой, и она разбилась, не долетев до цели. На такой малой дальности — менее 16 километров — ракета, скорее всего, израсходовала только малую часть топлива, остатки которого при ударе взорвались или загорелись. Так можно объяснить сильный пожар на рынке.О том, что ракету, взорвавшуюся в Константиновке, запустили украинские войска, уже писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. К такому выводу он пришел, проанализировав кадры удара.Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, тбилиси, украина, владимир зеленский, оон, сша, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, тбилиси, украина, владимир зеленский, оон, сша, обострение ситуации вокруг украины

NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ

15:05 19.09.2023
© AFP 2023 / POLINA MELNYKПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / POLINA MELNYK
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Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда Зеленского в США
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Американская газета New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия.
© AFP 2023 / POLINA MELNYKПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / POLINA MELNYK
В сентябре на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Погибли 16 человек, 33 получили ранения.
"Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук", — говорится в статье.
Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.
Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.
© AFP 2023 / POLINA MELNYKПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / POLINA MELNYK
Как пишет газета, перед ударом на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда — они смотрят в сторону территории, находящейся под контролем Киева.
© AFP 2023 / STRINGERПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / STRINGER
За несколько мгновений до взрыва видно отражение ракеты, пролетающей над двумя припаркованными автомобилями, что подтверждает ее движение с северо-запада.
Такое же направление подтвердил и эксперт по взрывчатым веществам, изучив образовавшуюся воронку и повреждения.
© AFP 2023 / STRINGERПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / STRINGER
Местные жители сообщили NYT, что украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону линии фронта из города Дружковка. Находившиеся там журналисты газеты слышали звуки запусков. Об этом также писали местные жители в соцсетях. Время пусков соответствует времени удара ракеты по рынку в Константиновке.
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки>>
Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с места на окраине города, которое регулярно используют военные. Журналисты издания побывали там и увидели признаки недавнего пребывания войск.
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Издание приходит к выводу, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".
Подводя итоги своего расследования, NYT подчеркивает, что неясно, почему ракета упала в Константиновке. Возможно, произошел сбой, и она разбилась, не долетев до цели. На такой малой дальности — менее 16 километров — ракета, скорее всего, израсходовала только малую часть топлива, остатки которого при ударе взорвались или загорелись. Так можно объяснить сильный пожар на рынке.
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVПоследствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2023
Последствия удара по Константиновке в Украине, близ Донецка
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
О том, что ракету, взорвавшуюся в Константиновке, запустили украинские войска, уже писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. К такому выводу он пришел, проанализировав кадры удара.
Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.
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