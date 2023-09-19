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NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ

NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ

Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда Зеленского в США 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Американская газета New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия.В сентябре на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Погибли 16 человек, 33 получили ранения.Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как пишет газета, перед ударом на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда — они смотрят в сторону территории, находящейся под контролем Киева.За несколько мгновений до взрыва видно отражение ракеты, пролетающей над двумя припаркованными автомобилями, что подтверждает ее движение с северо-запада.Такое же направление подтвердил и эксперт по взрывчатым веществам, изучив образовавшуюся воронку и повреждения.Местные жители сообщили NYT, что украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону линии фронта из города Дружковка. Находившиеся там журналисты газеты слышали звуки запусков. Об этом также писали местные жители в соцсетях. Время пусков соответствует времени удара ракеты по рынку в Константиновке.ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки>>Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с места на окраине города, которое регулярно используют военные. Журналисты издания побывали там и увидели признаки недавнего пребывания войск.Издание приходит к выводу, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".Подводя итоги своего расследования, NYT подчеркивает, что неясно, почему ракета упала в Константиновке. Возможно, произошел сбой, и она разбилась, не долетев до цели. На такой малой дальности — менее 16 километров — ракета, скорее всего, израсходовала только малую часть топлива, остатки которого при ударе взорвались или загорелись. Так можно объяснить сильный пожар на рынке.О том, что ракету, взорвавшуюся в Константиновке, запустили украинские войска, уже писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. К такому выводу он пришел, проанализировав кадры удара.Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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