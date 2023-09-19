https://sputnik-georgia.ru/20230919/prezident-gotova-lishit-grazhdanstva-byvshego-genprokurora-282437889.html

Президент готова лишить гражданства бывшего Генпрокурора

Президент готова лишить гражданства бывшего Генпрокурора

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут от США доказательств вины Парцхаладзе 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T23:23+0400

2023-09-19T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США, и готова подписать его, говорится в информации пресс-службы главы государства. Минюст Грузии приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Парцхаладзе. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Как написала накануне Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети, она не получала никакого документа, касающегося гражданства Парцхаладзе. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждут от США доказательств вины Парцхаладзе. Председатель партии Ираклий Кобахидзе напомнил о презумпции невиновности. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, фсб, сгб, антироссийские санкции, отар парцхаладзе