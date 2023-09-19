https://sputnik-georgia.ru/20230919/rossiysko-gruzinskiy-delovoy-sovet-provel-chetvertoe-za-god-zasedanie--o-chem-govorili-282435465.html

Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили

Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили

Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T20:44+0400

2023-09-19T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Автомобильные, морские, а также железнодорожные перевозки, инвестиции и вопрос снижения цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси обсудили в ходе четвертого заседания Российско-Грузинского делового Совета во Владикавказе, заявил Sputnik Грузия вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае, а третье – в июне. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. По его словам, перед заседанием делегация побывала на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" и на месте ознакомилась с ситуацией, поговорили с водителями, представителями таможни и т. д. Участники Делового Совета пришли к мнению, что теперь дело за бизнесом, который должен упростить работу логистическим компаниям. "Нам нужно сделать синхронизацию администрирования, чтобы потоки, допустим, из Грузии в Россию грузовых фур знали, как сюда заезжать, с какими документами, чтобы не было недоразумений, и так же в обратную сторону", – сказал он. Второй вопрос, который обсудили участники, – это морские перевозки. Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета >>"Запущен паром. Всех устраивает то, что он соединит три берега: турецкий, российский и грузинский. И в настоящий момент он небольшой, 150 фур будет вмещать, и второй паром, который и 300 человек, и легковые автомобили будет вмещать, но это все равно какое-то подспорье", – заявил Падалко. Кроме того, стороны в очередной раз затронули вопрос железнодорожных перевозок и обсудили мегапроект – строительство Кавказской перевальной железной дороги. Проект был представлен председателем правительства Республики Ингушетия Владимиром Сластениным. Падалко отметил, что открытие альтернативных транзитных путей через Грузию пока обсуждается лишь на уровне участников Российско-Грузинского делового совета, поэтому о принятии каких-то конкретных решений речи нет. В заседании принимали участие до 40 делегатов, в том числе представители экономических ведомств РФ, а также российские и грузинские бизнесмены, работающие в сфере транспорта и логистики. Грузинские власти многократно подчеркивали, что не намерены открывать сообщение с Россией через Абхазию и Южную Осетию. Грузия не признает границ с Абхазией и Южной Осетией (территории, которые по-прежнему считает своими). Полагают, что открытие подобного транспортного коридора может быть воспринято как признание их независимости. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Также среди прочего на выездном заседании стороны поговорили о важности снижения стоимости авиабилетов на рейс между Москвой и Тбилиси. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вице-президент ТПП России отметил также и серьезный прогресс в двухсторонних отношениях между странами за последнее время. Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что примерно на 15% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, политика, новости, россия, грузино-российские отношения, грузино-российская граница