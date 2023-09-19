https://sputnik-georgia.ru/20230919/rossiysko-gruzinskiy-delovoy-sovet-provel-chetvertoe-za-god-zasedanie--o-chem-govorili-282435465.html
Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили
Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T20:44+0400
2023-09-19T20:44+0400
2023-09-19T21:15+0400
грузия
экономика
политика
новости
россия
грузино-российские отношения
грузино-российская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23321/83/233218329_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_97901506c2d4aacbdb330a52d287ffd7.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Автомобильные, морские, а также железнодорожные перевозки, инвестиции и вопрос снижения цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси обсудили в ходе четвертого заседания Российско-Грузинского делового Совета во Владикавказе, заявил Sputnik Грузия вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае, а третье – в июне. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. По его словам, перед заседанием делегация побывала на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" и на месте ознакомилась с ситуацией, поговорили с водителями, представителями таможни и т. д. Участники Делового Совета пришли к мнению, что теперь дело за бизнесом, который должен упростить работу логистическим компаниям. "Нам нужно сделать синхронизацию администрирования, чтобы потоки, допустим, из Грузии в Россию грузовых фур знали, как сюда заезжать, с какими документами, чтобы не было недоразумений, и так же в обратную сторону", – сказал он. Второй вопрос, который обсудили участники, – это морские перевозки. Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета >>"Запущен паром. Всех устраивает то, что он соединит три берега: турецкий, российский и грузинский. И в настоящий момент он небольшой, 150 фур будет вмещать, и второй паром, который и 300 человек, и легковые автомобили будет вмещать, но это все равно какое-то подспорье", – заявил Падалко. Кроме того, стороны в очередной раз затронули вопрос железнодорожных перевозок и обсудили мегапроект – строительство Кавказской перевальной железной дороги. Проект был представлен председателем правительства Республики Ингушетия Владимиром Сластениным. Падалко отметил, что открытие альтернативных транзитных путей через Грузию пока обсуждается лишь на уровне участников Российско-Грузинского делового совета, поэтому о принятии каких-то конкретных решений речи нет. В заседании принимали участие до 40 делегатов, в том числе представители экономических ведомств РФ, а также российские и грузинские бизнесмены, работающие в сфере транспорта и логистики. Грузинские власти многократно подчеркивали, что не намерены открывать сообщение с Россией через Абхазию и Южную Осетию. Грузия не признает границ с Абхазией и Южной Осетией (территории, которые по-прежнему считает своими). Полагают, что открытие подобного транспортного коридора может быть воспринято как признание их независимости. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Также среди прочего на выездном заседании стороны поговорили о важности снижения стоимости авиабилетов на рейс между Москвой и Тбилиси. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вице-президент ТПП России отметил также и серьезный прогресс в двухсторонних отношениях между странами за последнее время. Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что примерно на 15% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23321/83/233218329_40:0:928:666_1920x0_80_0_0_3f5b13c1a4400f34a69160e9fabfcdfb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, политика, новости, россия, грузино-российские отношения, грузино-российская граница
грузия, экономика, политика, новости, россия, грузино-российские отношения, грузино-российская граница
Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили
20:44 19.09.2023 (обновлено: 21:15 19.09.2023)
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Автомобильные, морские, а также железнодорожные перевозки, инвестиции и вопрос снижения цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси обсудили в ходе четвертого заседания Российско-Грузинского делового Совета во Владикавказе, заявил Sputnik Грузия вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко.
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Второе состоялось уже в мае, а третье – в июне. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией.
"В ходе выездного заседания обсудили четыре главные темы. Первая – автомобильные перевозки. На "Верхнем Ларсе" сейчас реальный прогресс, больших очередей нет. Хотя там есть над чем поработать: строить рядом логистические площадки, парковки для автомобилей", – заявил Падалко.
По его словам, перед заседанием делегация побывала на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" и на месте ознакомилась с ситуацией, поговорили с водителями, представителями таможни и т. д. Участники Делового Совета пришли к мнению, что теперь дело за бизнесом, который должен упростить работу логистическим компаниям.
"Нам нужно сделать синхронизацию администрирования, чтобы потоки, допустим, из Грузии в Россию грузовых фур знали, как сюда заезжать, с какими документами, чтобы не было недоразумений, и так же в обратную сторону", – сказал он.
Второй вопрос, который обсудили участники, – это морские перевозки.
"Запущен паром. Всех устраивает то, что он соединит три берега: турецкий, российский и грузинский. И в настоящий момент он небольшой, 150 фур будет вмещать, и второй паром, который и 300 человек, и легковые автомобили будет вмещать, но это все равно какое-то подспорье", – заявил Падалко.
Кроме того, стороны в очередной раз затронули вопрос железнодорожных перевозок и обсудили мегапроект – строительство Кавказской перевальной железной дороги. Проект был представлен председателем правительства Республики Ингушетия Владимиром Сластениным.
"Это ахиллесова пята, которую не можем развивать, но обязательно сделаем. Или реанимируем абхазское направление, или запустим новое, допустим, через Ингушетию. Но без железнодорожных перевозок в будущем мы не видим себя", – сказал он.
Падалко отметил, что открытие альтернативных транзитных путей через Грузию пока обсуждается лишь на уровне участников Российско-Грузинского делового совета, поэтому о принятии каких-то конкретных решений речи нет.
В заседании принимали участие до 40 делегатов, в том числе представители экономических ведомств РФ, а также российские и грузинские бизнесмены, работающие в сфере транспорта и логистики.
Грузинские власти многократно подчеркивали, что не намерены открывать сообщение с Россией через Абхазию и Южную Осетию. Грузия не признает границ с Абхазией и Южной Осетией (территории, которые по-прежнему считает своими). Полагают, что открытие подобного транспортного коридора может быть воспринято как признание их независимости.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Также среди прочего на выездном заседании стороны поговорили о важности снижения стоимости авиабилетов на рейс между Москвой и Тбилиси.
"Четвертое – это то, что связано с авиаперевозками. Здесь мы просим наших авиаторов снизить цены, найти возможности цены на билеты сделать дешевле, чтобы молодежь, студенты могли ездить друг к другу на каникулы", – сказал Падалко.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Вице-президент ТПП России отметил также и серьезный прогресс в двухсторонних отношениях между странами за последнее время.
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что примерно на 15% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года.