https://sputnik-georgia.ru/20230920/bez-isklyucheniy-krupneyshie-banki-gruzii-prodolzhat-soblyudat-mezhdunarodnye-sanktsii-282452695.html
Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции
Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции
Несмотря на решение регулятора, банки не намерены пренебрегать международными санкциями 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T13:26+0400
2023-09-20T13:26+0400
2023-09-20T13:26+0400
экономика
грузия
новости
сша
великобритания
германия
ираклий кобахидзе
каха каладзе
фсб
отар парцхаладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24714/39/247143962_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7cbcdd023d74b46fe77b02cd5657da0.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения.Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым, НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Как заявили в Bank of Georgia, несмотря на решение регулятора, банк не намерен выходить из введенных международных санкций. "Мы соблюдаем и продолжим соблюдать требования, связанные с санкциями США, Евросоюза и Соединенного Королевства", – говорится в комментарии. Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии. В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и. о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
великобритания
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24714/39/247143962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bb9a36f035ae7f5fb019c4a9351673f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сша, великобритания, германия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, фсб, отар парцхаладзе, tbc bank
экономика, грузия, новости, сша, великобритания, германия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, фсб, отар парцхаладзе, tbc bank
Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции
Несмотря на решение регулятора, банки не намерены пренебрегать международными санкциями
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения.
Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым, НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США.
"Мы соблюдаем и действуем в соответствии с требованиями международных санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией", – цитирует TBC bank Первый канал.
Как заявили в Bank of Georgia, несмотря на решение регулятора, банк не намерен выходить из введенных международных санкций.
"Мы соблюдаем и продолжим соблюдать требования, связанные с санкциями США, Евросоюза и Соединенного Королевства", – говорится в комментарии.
Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии.
В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе.
Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и. о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку.
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.