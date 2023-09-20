https://sputnik-georgia.ru/20230920/bez-isklyucheniy-krupneyshie-banki-gruzii-prodolzhat-soblyudat-mezhdunarodnye-sanktsii-282452695.html

Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции

Без исключений: крупнейшие банки Грузии продолжат соблюдать международные санкции

Несмотря на решение регулятора, банки не намерены пренебрегать международными санкциями 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T13:26+0400

2023-09-20T13:26+0400

2023-09-20T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Два ведущих грузинских банка TBC Bank и Bank of Georgia будут действовать в соответствии с международными санкциями, несмотря на заявление Нацбанка о внесении изменений в порядок их выполнения.Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда грузинский суд уже вынес обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу. Тем самым, НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США. Как заявили в Bank of Georgia, несмотря на решение регулятора, банк не намерен выходить из введенных международных санкций. "Мы соблюдаем и продолжим соблюдать требования, связанные с санкциями США, Евросоюза и Соединенного Королевства", – говорится в комментарии. Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии. В свою очередь, генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Решение Нацбанка не распространять режим санкций на Парцхаладзе уже получило негативную оценку в оппозиции. Партия "Лело для Грузии" начинает консультации с другими оппозиционными силами и называет решение "личным указанием Бидзины Иванишвили". А вот бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Роман Гоциридзе призвал и. о.президента Нацбанка Натию Турнава подать в отставку. США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сша, великобритания, германия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, фсб, отар парцхаладзе, tbc bank