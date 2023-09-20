https://sputnik-georgia.ru/20230920/minfin-gruzii-zayavil-o-soblyudenii-sanktsiy-posle-skandala-s-partskhaladze-282440138.html

Минфин Грузии заявил о соблюдении санкций после скандала с Парцхаладзе

Минфин Грузии заявил о соблюдении санкций после скандала с Парцхаладзе

Грузия эффективно продолжит осуществлять соответствующие меры в направлении обеспечения соблюдения международных санкций, заявили в Минфине 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T07:01+0400

2023-09-20T07:01+0400

2023-09-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия успешно выполняет международные санкции в отношении России, что признано на высоком уровне и но несмотря на это, политические группы продолжают распространять дезинформацию, говорится в заявлении Министерства финансов Грузии. В Минфине ответили на заявления, сделанные самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и связанными с ним политическими группами, будто бывший Генпрокурор Отар Парцхаладзе, попавший в санкционный список США, управляет и контролирует службы Минфина и обеспечивает бесперебойное перемещение подсанкционных грузов через территорию Грузии. В Минфине напомнили, что распространяющая ложную информацию политическая группа и связанные с ней организации уже более года сознательно наносят ущерб интересам государства и сознательно бросают тень на репутацию страны, необоснованно заявляя, что Грузия нарушает международные санкции. "Министерство финансов еще раз со всей ответственностью заявляет, что Грузия эффективно продолжит осуществлять соответствующие меры в направлении обеспечения соблюдения международных санкций. Все соответствующие службы министерства проводят постоянные консультации с компетентными ведомствами наших стран-партнеров", - говорится в заявлении. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>В Минфине напомнили также о положительной оценке, которую ведомство получило в сфере обеспечения соблюдения санкций со стороны специального представителя ЕС Дэвида О'Салливана, главы офиса по координации санкций Госдепартамента США Джеймса О'Брайена. Несмотря на эти абсурдные заявления, имеющие конкретные, узкопартийные задачи, Минфин и его службы продолжат успешно работать над эффективным выполнением возложенных на них обязанностей, подчеркнуто в заявлении. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. За что Парцхаладзе попал в санкционный список США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, фсб, единое национальное движение, сша, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины