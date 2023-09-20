https://sputnik-georgia.ru/20230920/minyust-gruzii-gotovitsya-lishit-partskhaladze-gruzinskogo-grazhdanstva-282466479.html

Минюст Грузии готовится лишить Парцхаладзе грузинского гражданства

Минюст Грузии готовится лишить Парцхаладзе грузинского гражданства

Граждане Грузии, получив иностранное гражданство, обязаны об этом уведомить местные власти 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T19:01+0400

2023-09-20T19:01+0400

2023-09-20T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Агентство развития госуслуг Минюста Грузии начало производство по вопросу лишения гражданства страны бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, говорится в сообщении ведомства.В случае, если гражданин Грузии становится гражданином другой страны, не уведомив власти, он может утратить грузинское гражданство. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, который также попал под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". После завершения соответствующих процедур заключение направят президенту Грузии. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладзе и готова подписать его. Санкции против ПархаладзеСША на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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