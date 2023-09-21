https://sputnik-georgia.ru/20230921/aziatskiy-bank-razvitiya-naznachil-novogo-direktora-predstavitelstva-v-gruzii-282533190.html

Азиатский банк развития назначил нового директора представительства в Грузии

Азиатский банк развития назначил нового директора представительства в Грузии

Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T21:47+0400

2023-09-21T21:47+0400

2023-09-21T21:47+0400

грузия

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экономика

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Новый директор постоянно представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Лесли Бирман Лам официально вступила в должность, говорится в информации АБР. Лесли Лам будет руководить операциями банка в Грузии в качестве директора постоянного представительства, руководить сотрудничеством банка с правительством, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами. Среди основных приоритетов работы Лам - надзор за подготовкой стратегии АБР по сотрудничеству с Грузией на 2024-2028 годы, посредством которой организация продолжит поддерживать Грузию для многогранного, устойчивого и экологически устойчивого развития в будущем. Лесли Лам является гражданкой США и провела 20 лет из своей 30-летней профессиональной карьеры в АБР. Она присоединилась к банку в 2002 году и занимала множество руководящих должностей. До своего назначения в Грузию Лам возглавляла североамериканский офис АБР, где занималась привлечением помощи развивающимся странам-членам банка. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>Лесли Лам сменила на посту Шейна Розенталя, который был назначен региональным директором Тихоокеанского офиса связи и координации АБР. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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