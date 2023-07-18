https://sputnik-georgia.ru/20230718/v-gruzii-nadeyutsya-na-prodolzhenie-aktivnogo-sotrudnichestva-s-abr-279687444.html

В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР

В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР

Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных АБР Грузии, составляет около 4 миллиардов долларов 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T17:38+0400

2023-07-18T17:38+0400

2023-07-18T17:38+0400

грузия

новости

экономика

азиатский банк развития (абр)

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили поздравил нового регионального директора Азиатского банка развития (АБР) Лесли Лам с назначением на должность и выразил надежду, что сотрудничество с банком будет продолжаться активно, сообщается на сайте Минфина Грузии. Хуцишвили встретился с Лесли Лам вместе со своими заместителями в министерстве. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и реализуемые проекты, поддерживаемые АБР. Подчеркнута важность проведения ежегодной встречи Азиатского банка развития в Грузии. Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году >>Ранее министр заявил, что мероприятие станет самым большим среди ежегодных встреч международных финансовых институтов, прошедших в Грузии до сих пор. Пятьдесят седьмая ежегодная встреча АБР состоится в Тбилиси 2-5 мая 2024 года. Форум планировалось провести в Грузии в 2021 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. На ежегодной встрече АБР в 2023 году, Грузия стала страной-председателем Совета правления банка. Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии >>Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет до 4 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии