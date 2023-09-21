https://sputnik-georgia.ru/20230921/eto-klassicheskoe-davlenie--glava-natsbanka-o-prizyve-prezidenta-gruzii-282479764.html

"Это классическое давление" – глава Нацбанка о призыве президента Грузии

"Это классическое давление" – глава Нацбанка о призыве президента Грузии

Турнава подчеркнула, что все решения принимает самостоятельно, без какого-либо давления 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к отставке является классическим примером давления и попыткой вмешаться в работу Национального банка Грузии, заявила и. о. Нацбанка Натия Турнава. Зурабишвили призвала Турнава покинуть пост из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. В результате трое вице-президентов и советник главы регулятора в среду приняли решение об отставке. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию. Вместе с тем она подчеркнула, что все решения принимает самостоятельно, без какого-либо давления.Ранее президент прямо обвинила председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в угрозах в адрес Нацбанка. По словам Зурабишвили, для нее было еще более неприемлемым, что Турнава поддалась этой угрозе со стороны председателя "Грузинской мечты". "Я хочу сказать вам, что оказывать на меня давление нелегко... Конечно, заявление Ираклия Кобахидзе было для меня очень примечательным, потому что он профессиональный юрист, но в данном случае я приняла решение самостоятельно, и тот факт, что наши мнения совпали, вероятно, потому, что у нас одна и та же Конституция", – заявила Турнава. Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. По словам Кобахидзе, никакое давление на изменение решения регулятора оказано не было, а лишь была дана правовая оценка первоначальному решению Нацбанка, который ее переосмыслил в правовом ключе. Ранее Кобахидзе заявил, что первоначальное решение Нацбанка по Парцхаладзе прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по правам человека, где говорится о презумпции невиновности, так как было назначено правовое наказание в отношении конкретного лица, хотя ему не вынесен соответствующий приговор. Санкции против Парцхаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, натия турнава, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия