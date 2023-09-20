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Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку
Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку
Президент Грузии также заявила, что жалеет о своем решении представить кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T17:50+0400
2023-09-20T18:24+0400
грузия
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политика
натия турнава
саломе зурабишвили
отар парцхаладзе
сша
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава после отмены решения заморозить счета экс-генпрокурора станы Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, должна подать в отставку, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.По словам президента, она сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка. Кроме того, по словам президента, пришло время, чтобы Совет Нацбанка взял на себя ответственность и аннулировал вчерашнее решение Турнава. Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора &gt;&gt;И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.Санкции против ПархаладзеСША на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него&gt;&gt;Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, натия турнава, саломе зурабишвили , отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, натия турнава, саломе зурабишвили , отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии

Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку

17:50 20.09.2023 (обновлено: 18:24 20.09.2023)
© President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2023
© President of Georgia
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Президент Грузии также заявила, что жалеет о своем решении представить кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава после отмены решения заморозить счета экс-генпрокурора станы Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, должна подать в отставку, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге.
Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.

"Прежде всего, исполняющая обязанности президента, которая не смогла защитить независимость Национального банка, а, наоборот, нанесла ущерб этому принципу, должна уйти в отставку", – заявила Зурабишвили.

По словам президента, она сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка.

"Должна сказать, что я глубоко сожалею о своем решении и прошу за него прощение. Если бы она не отложила нашу сегодняшнюю встречу, которая должна была состояться, на неопределенный срок, я бы лично сообщила ей свои мысли о том, какими должны быть следующие шаги", заявила Зурабишвили.

Кроме того, по словам президента, пришло время, чтобы Совет Нацбанка взял на себя ответственность и аннулировал вчерашнее решение Турнава.

"Пришло время, чтобы Совет взял на себя ответственность и осуществил свою функцию по надзору, решением Совета, коллективным решением, возможно и обязательно, чтобы единоличное решение было признано недействительным", – заявила президент.

Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.
СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>
И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.

Санкции против Пархаладзе

США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>
Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.
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