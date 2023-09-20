https://sputnik-georgia.ru/20230920/prezident-gruzii-prizvala-glavu-natsbanka-podat-v-otstavku-282465257.html

Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку

Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку

Президент Грузии также заявила, что жалеет о своем решении представить кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T17:50+0400

2023-09-20T17:50+0400

2023-09-20T18:24+0400

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сша

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава после отмены решения заморозить счета экс-генпрокурора станы Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, должна подать в отставку, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.По словам президента, она сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка. Кроме того, по словам президента, пришло время, чтобы Совет Нацбанка взял на себя ответственность и аннулировал вчерашнее решение Турнава. Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.Санкции против ПархаладзеСША на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, натия турнава, саломе зурабишвили , отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии