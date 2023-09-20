https://sputnik-georgia.ru/20230920/prezident-gruzii-prizvala-glavu-natsbanka-podat-v-otstavku-282465257.html
Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку
Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку
Президент Грузии также заявила, что жалеет о своем решении представить кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T17:50+0400
2023-09-20T17:50+0400
2023-09-20T18:24+0400
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сша
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава после отмены решения заморозить счета экс-генпрокурора станы Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, должна подать в отставку, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге. Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов Парцхаладзе, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.По словам президента, она сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка. Кроме того, по словам президента, пришло время, чтобы Совет Нацбанка взял на себя ответственность и аннулировал вчерашнее решение Турнава. Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.Санкции против ПархаладзеСША на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку
17:50 20.09.2023 (обновлено: 18:24 20.09.2023)
Президент Грузии также заявила, что жалеет о своем решении представить кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава после отмены решения заморозить счета экс-генпрокурора станы Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, должна подать в отставку, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге.
Трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке после решения регулятора отменить заморозку счетов Парцхаладзе
, который попал под санкции США. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который распространял "пагубное влияние" России на Грузию.
"Прежде всего, исполняющая обязанности президента, которая не смогла защитить независимость Национального банка, а, наоборот, нанесла ущерб этому принципу, должна уйти в отставку", – заявила Зурабишвили.
По словам президента, она сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на должность первого вице-президента Совета Нацбанка.
"Должна сказать, что я глубоко сожалею о своем решении и прошу за него прощение. Если бы она не отложила нашу сегодняшнюю встречу, которая должна была состояться, на неопределенный срок, я бы лично сообщила ей свои мысли о том, какими должны быть следующие шаги", – заявила Зурабишвили.
Кроме того, по словам президента, пришло время, чтобы Совет Нацбанка взял на себя ответственность и аннулировал вчерашнее решение Турнава.
"Пришло время, чтобы Совет взял на себя ответственность и осуществил свою функцию по надзору, решением Совета, коллективным решением, возможно и обязательно, чтобы единоличное решение было признано недействительным", – заявила президент.
Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасноти.
И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список.
Санкции против Пархаладзе
США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.