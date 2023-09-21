https://sputnik-georgia.ru/20230921/opredelennye-sily-vyshli-za-ramki-demokraticheskogo-protsessa---vitse-premer-gruzii-282535159.html

Определенные силы вышли за рамки демократического процесса – вице-премьер Грузии

Определенные силы вышли за рамки демократического процесса – вице-премьер Грузии

Части оппозиции больше не нравится конституционный нормальный политический процесс, считает министр 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T23:26+0400

2023-09-21T23:26+0400

2023-09-22T00:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Определенные силы в Грузии начали накалять ситуацию за много месяцев до выборов, поскольку они уже явно и заметно выходят из демократического, конституционного процесса, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов. По словам вице-премьера, им больше не нравится конституционный нормальный политический процесс. "Сегодня это не опасная ситуация, но мы страна, нация, которая много пострадала, поэтому нам следует быть осторожными и не следовать их безответственным заявлениям и провокациям, которых, как говорится, они даже не избегнут", – заявила Цулукиани. По ее словам, все будет мирно, стабильно, главное, чтобы те, у кого есть ум, у кого есть ответственность, были на высоте своего признания. Оппозиция сама подтвердила заявление СГБ Грузии о госперевороте – спикер парламента >>"Следует проявлять осторожность и к человеку, к которому деструктивная, радикализированная оппозиция обращается с просьбой включиться в тот или иной процесс, будь то художник или другой человек, представитель другой области. Они уже начали опасную игру, и я не желаю ни одному сыну моей страны быть невольно втянутым в нее", – заявила Цулукиани. Накануне лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста, заявил, что "вся система пошла по швам". По его словам, не будет ни одного шага назад и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе. "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию >>Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Власти Грузии должны избежать провокаций – Кобахидзе о готовящемся госперевороте>>Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. Саакашвили подтвердил революционные планы оппозиции – Кобахидзе >>В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, михаил саакашвили, георгий вашадзе, сгб