https://sputnik-georgia.ru/20230921/sobytiya-vokrug-natsbanka-gruzii-povliyali-na-obestsenivanie-lari---ekspert-282527650.html

События вокруг Нацбанка Грузии повлияли на обесценивание лари – эксперт

События вокруг Нацбанка Грузии повлияли на обесценивание лари – эксперт

К началу следующей недели ситуация стабилизируется, если не последуют санкции со стороны США, считает эксперт 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T19:01+0400

2023-09-21T19:01+0400

2023-09-21T19:09+0400

грузия

экономика

новости

натия турнава

отар парцхаладзе

ника шенгелия

международный валютный фонд

сша

bloomberg

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Национальная валюта Грузии начала обесценивание из-за скандала вокруг Национального банка, в частности, отставки членов Совета регулятора, заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов и советника главы регулятора на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. По его словам, растет спрос на доллар, что и привело к скачкообразному обесцениванию. "Несмотря на то, что вчера Нацбанк продал 20 миллионов долларов, это не смогло стабилизировать рынок", – сказал он. Эксперт полагает, что к началу следующей недели ситуация стабилизируется, если не последуют санкции со стороны США, в частности, со стороны Международного Валютного Фонда. Грузинским лари можно гордиться – глава Нацбанка >>Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, и продал 20 миллионов долларов. По результатам торгов, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6841 GEL/$1. В четверг, 21 сентября, Нацбанк провел еще один аукцион, на который вынес 50 миллионов долларов, но купили только 37,15 миллиона долларов. Средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6884 GEL/$1. С начала недели лари обесценился на 1,6%. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 22 сентября, составит 2,6879 GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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