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Выполнению санкций не причинен вред – спикер парламента о гражданстве Парцхаладзе

Выполнению санкций не причинен вред – спикер парламента о гражданстве Парцхаладзе

Когда речь идет о гражданине Грузии, санкции не могут выполняться автоматически, заявил председатель парламента 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T23:54+0400

2023-09-21T23:54+0400

2023-09-22T00:20+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, наверное, уже не является гражданином Грузии, президент подписала соответствующее распоряжение и выполнению международных санкций не причинен вред, как и общим интересам, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Агентство развития госуслуг Минюста Грузии сочло целесообразным прекратить действие грузинского гражданства для бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, который также попал под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По его словам, когда речь идет о гражданине Грузии, санкции не могут выполняться автоматически. "Происходит смешивание и манипуляция всем, в том числе благодаря определенному негативному настрою. Впервые гражданин Грузии оказался под санкциями США. Поэтому решение Национального банка заключалось в том, что гражданин Грузии должен в полной мере пользоваться существующими конституционными гарантиями и, следовательно, не может получить санкции безапелляционно", – сказал Папуашвили.По его словам, вопрос Нацбанка будет касаться только банковских финансовых операций. Что касается других видов санкций, то в Грузии такой подход уже есть, и страна не присоединяется автоматически к санкциям, введенным другими странами. Президент пыталась развалить финансовую систему Грузии – депутат от "Грузинской мечты" >>"Такое отношение есть у всех стран. Евросоюз не разделяет автоматически санкции Соединенных Штатов Америки, а, наоборот, США не разделяют автоматически санкции Евросоюза. У них есть свои собственные санкции. Прежде всего, все уважают права граждан и не принимают решения других стран без обжалования. Это произошло и здесь", – добавил Папуашвили. По словам спикера, международные партнеры своими решениями не должны подпитывать деструктивные силы. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладзе и готова подписать его. Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе>>Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. И уже 19 сентября Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. Санкции против Пархаладзе США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Минюст Грузии готовится лишить Парцхаладзе грузинского гражданства >>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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