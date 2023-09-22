https://sputnik-georgia.ru/20230922/eks-genprokuror-gruzii-popavshiy-pod-sanktsii-ssha-byl-vyzvan-v-sluzhbu-gosbezopasnosti-282556245.html

Экс-генпрокурор Грузии, попавший под санкции США, был вызван в Службу госбезопасности

Экс-генпрокурор Грузии, попавший под санкции США, был вызван в Службу госбезопасности

СГБ начала изучать вопроса касательно заявления госдепа США в связи с бывшим генпрокурором Грузии 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T16:22+0400

2023-09-22T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что вызвала бывшего генпрокурора Грузии Отар Парцхаладзе, попавшего под санкции США, и он находился в ведомстве, сообщает Первый канал. США 14 сентября 2023 года расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос>>Исходя из высокого общественного интереса, 15 сентября в СГБ началось изучение вопроса вокруг заявления госдепа США в связи с Парцхаладзе. Когда именно Парцхаладзе посетил СГБ и с какой целью он был вызван, не сообщается. Скандал вокруг Парцхаладзе По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Нет никаких зацепок: Тбилиси вновь требует доказательств от США>>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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