https://sputnik-georgia.ru/20230922/novyy-kodeks-oborony-prinyali-v-gruzii-282545283.html

Новый Кодекс обороны приняли в Грузии

Новый Кодекс обороны приняли в Грузии

Кодекс обороны регулирует ряд вопросов, в том числе связанные с резервной военной службой 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T11:15+0400

2023-09-22T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах.Законопроект поддержали 80 депутатов парламента Грузии. Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество>>По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, законодательный пакет отражает редакционные изменения с учетом замечаний юридического департамента. Одним из важных и фундаментальных нововведений Кодекса обороны является установление новых подходов к обязательной военной службе, что наряду с различными нововведениями предусматривает улучшение социальной защиты призывников и популяризацию службы. Предусматривается уравнять социальные гарантии призывника и профессиональных военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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