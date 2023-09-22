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Новый Кодекс обороны приняли в Грузии
Новый Кодекс обороны приняли в Грузии
Кодекс обороны регулирует ряд вопросов, в том числе связанные с резервной военной службой 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T11:15+0400
2023-09-22T11:15+0400
2023-09-22T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах.Законопроект поддержали 80 депутатов парламента Грузии. Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество>>По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, законодательный пакет отражает редакционные изменения с учетом замечаний юридического департамента. Одним из важных и фундаментальных нововведений Кодекса обороны является установление новых подходов к обязательной военной службе, что наряду с различными нововведениями предусматривает улучшение социальной защиты призывников и популяризацию службы. Предусматривается уравнять социальные гарантии призывника и профессиональных военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, нато, министерство обороны грузии
новости, грузия, нато, министерство обороны грузии
Новый Кодекс обороны приняли в Грузии
11:15 22.09.2023 (обновлено: 11:48 22.09.2023)
Кодекс обороны регулирует ряд вопросов, в том числе связанные с резервной военной службой
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах.
Законопроект поддержали 80 депутатов парламента Грузии.
По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, законодательный пакет отражает редакционные изменения с учетом замечаний юридического департамента.
"Кодекс обороны необходим для достижения целей, которые служат укреплению обороноспособности, повышению совместимости с НАТО и установлению социальных гарантий для военных. Реформы, предусмотренные кодексом обороны, значительно увеличат резерв, подготовленный по стандартам НАТО", – заявил замминистра.
Одним из важных и фундаментальных нововведений Кодекса обороны является установление новых подходов к обязательной военной службе, что наряду с различными нововведениями предусматривает улучшение социальной защиты призывников и популяризацию службы.
Предусматривается уравнять социальные гарантии призывника и профессиональных военнослужащих.