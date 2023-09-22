https://sputnik-georgia.ru/20230922/obedinenie-tbilisskikh-muzeev-otmetili-na-konkurse-evropeyskoy-muzeynoy-akademii-282538226.html

Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии

Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии

Конференция EMA прошла в румынском городе Тимишоара, признанном Евросоюзом культурной столицей Европы в 2023 году 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T10:02+0400

2023-09-22T10:02+0400

2023-09-22T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Объединение тбилисских музеев получило специальный приз премии Европейской Музейной Академии (ЕМА) 2023 года. Конференция EMA прошла в румынском городе Тимишоара, признанном Евросоюзом культурной столицей Европы в 2023 году. Конференция завершилась церемонией награждения ежегодного конкурса Академии музеев. Конкурс EMA 2023 года включает в себя премию Художественного музея, премию DASA и премию Луиджи Микелетти. По итогам конкурса 2023 года были присуждены три премии и две специальные приза. Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек >>Награду художественного музея 2023 года получил S.M.A.K – Музей современного искусства Бельгии, награду DASA получил Венгерский музей денег и центр для визитеров, а премия Луиджи Микелетти была вручена Датскому музею беженцев. Специальные призы получили Объединение музеев Тбилиси и Национальный музей Второй мировой войны в Киеве. "Приз специального упоминания был присужден Объединению музеев Тбилиси, которое своими коллекциями, образовательными программами и мероприятиями вдохновляет посетителей и зрителей задуматься об исторических и социальных проблемах", – говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Из Дании в Швейцарию – выставка работ великого Пиросмани открылась в Музее фонда Бейелера >>Европейская Музейная Академия основана в 2009 году в честь музеолога Кеннета Хадсона и объединяет специалистов в различных областях музейного дела, руководителей европейских музеев, теоретиков музейного и выставочного дела, кураторов и других. Объединение тбилисских музеев является членом Сети европейских музейных организаций (NEMO) с сентября этого года. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы В общей сложности NEMO объединяет более 30 тысяч музеев из 40 европейских стран и продвигает европейские правила, которые помогают музеям выполнять свою миссию хранителей культуры и интегрироваться в единое пространство европейской культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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