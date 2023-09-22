https://sputnik-georgia.ru/20230922/prezident-gruzii-deystvuet-v-unison-s-radikalnoy-oppozitsiey---kaladze-282543794.html

Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе

Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе

Президент оправдывает все действия "радикальной оппозиции", заявил Каладзе 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T10:35+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимается вредительством и действует в унисон с "радикальной оппозицией", заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. О том, что президент Грузии объединилась с "радикальной оппозицией" и пыталась саботировать Нацбанк, ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили встретилась с кандидатами на пост членов Совет Нацбанка и просила их отказаться от предложения. Последние заявления Зурабишвили относительно и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава, по словам Каладзе, являются прямым и грубым давлением на руководителя независимого института. "Это делает человек, который называется президентом, и она приносит извинения обществу за то, что выдвинула Натию Турнаву на эту должность. Я был одним из тех людей, которые во время выборов Саломе Зурабишвили сделали бы все, чтобы она стала президентом. К сожалению, мы видим, какой она президент. Она занимается вредительством", – отметил Каладзе. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии, и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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