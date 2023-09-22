https://sputnik-georgia.ru/20230922/tragediya-na-kurorte-shovi---glava-mvd-gruzii-detalno-rasskazal-o-reagirovanii-sluzhby-chs-282560803.html

Трагедия на курорте Шови – глава МВД Грузии детально рассказал о реагировании службы ЧС

Трагедия на курорте Шови – глава МВД Грузии детально рассказал о реагировании службы ЧС

Гигантский оползень на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии унес жизни 32 человек, еще одного человека все еще ищут 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T17:09+0400

2023-09-22T17:09+0400

2023-09-22T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Первая группа спасателей прибыла в зону стихийного бедствия спустя полчаса после поступления сообщения в службу 112 о том, что на высокогорный курорт Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) сошел оползень, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте. Гомелаури явился в парламент по запросу оппозиции. Автор вопроса к министру, депутат парламента Тина Бокучава, во вступительной речи заявила, что спасательная операция в Шови началась с трехчасовым опозданием, что в стране до сих пор нет системы раннего оповещения, нет спасательных вертолетов и что населению не разослали сообщения об ухудшении погоды и возможных оползневых процессах. По его словам, сообщение об оползнево-селевых процессах на территории Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью 112 3 августа в 15:07. Уже через 3 минуты, в 15:10, информация была у Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, местного подразделения полиции, Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Минздрава. Через 2 минуты, в 15:12, в зону стихийного бедствия выехала первая группа реагирования из подразделения пожарных-спасателей Онского района.Оппозиция использует трагедию в Шови для разжигания поляризации – Кобахидзе>>"Несмотря на сложный рельеф и большое расстояние, примерно за полчаса, в 15:40, (первая группа реагирования – ред.) прибыла на место. Соответственно, хочу подчеркнуть, что спасательные работы в Шови начались незамедлительно, а не с опоздание в 3 часа", – заявил Гомелаури. Оползень уничтожил практически весь курорт Шови. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли, по последним данным, 32 человека, и продолжаются поиски одного.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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