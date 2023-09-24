https://sputnik-georgia.ru/20230924/naskolko-uspeshna-borba-s-tuberkulezom-v-gruzii--glava-minzdrava-282605921.html

Насколько успешна борьба с туберкулезом в Грузии – глава Минздрава

Насколько успешна борьба с туберкулезом в Грузии – глава Минздрава

С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, сообщил министр 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T20:54+0400

2023-09-24T20:54+0400

2023-09-24T20:54+0400

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туберкулез

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Случаи туберкулеза, в том числе лекарственно-устойчивого, в Грузии снизились на 50%, а также улучшились показатели лечения всех форм заболевания, сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на совещании высокого уровня в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Минздрава. На встрече страны обсудили ход выявления и лечения туберкулеза. Особое внимание было уделено влиянию COVID-19 на возможности борьбы с туберкулезом. Как сказал Азарашвили, во время пандемии были разработаны альтернативные, более эффективные и ориентированные на пациентов модели оказания услуг, развиты онлайн-сервисы, цифровые технологии и телемедицина."Пандемия создала серьезную проблему для программ реагирования на туберкулез. Однако предпандемические инвестиции в программу борьбы с туберкулезом помогли быстро создать программу лабораторного тестирования на COVID-19 и обеспечить эффективный эпиднадзор... Грузия внедрила и расширила инновационные решения по борьбе с туберкулезом", – заявил Азарашвили. Минздрав Грузии планирует улучшить медуслуги для пациентов с туберкулезом >>По словам министра, страна быстро приняла новые рекомендации ВОЗ, улучшила свою инфраструктуру исследований в области туберкулеза, обеспечила устойчивое финансирование и реализовала надежную программу для удовлетворения социальных потребностей. "В результате упомянутых вмешательств резко сократились случаи заболевания туберкулезом и улучшились возможности лечения", – сказал Азарашвили. С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Госпрограмма управления туберкулезом В рамках госпрограммы доступна быстрая и эффективная диагностика заболевания, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе хирургическое. Кроме того, для всех пациентов доступны соответствующие медикаменты новейшего поколения. Лечение полностью финансируется государством, пациентам не приходится ничего доплачивать. Бюджет программы в этом году составляет 17,2 миллиона лари (более 6,5 миллиона долларов). Успехи госпрограммы по лечению туберкулеза в Грузии – данные Минздрава >>Пользоваться госпрограммой могут граждане Грузии, а также лица, проживающие в стране на постоянной основе, но не имеющие гражданства. Получить бесплатно лекарства могут и те лица, которые имеют разрешение на временное проживание, в том числе студенты. Программой могут пользоваться и лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях. Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, туберкулез