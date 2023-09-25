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Банк TBC заблокировал счет в поддержку движения "Антимайдан" в Грузии – Мартыненко
Банк TBC заблокировал счет в поддержку движения "Антимайдан" в Грузии – Мартыненко
Генсек "Консервативного движения" призвал главу Нацбанка обязать банк TBC разблокированный счет 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T23:27+0400
2023-09-25T23:27+0400
2023-09-26T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский банк TBC заблокировал банковский счет лидера партии "Консервативное движение" Ираклия Мартыненко, на котором собирались средства для движения "Антимайдан", сообщил генсек партии Шота Мартыненко. По словам "Консерваторов", до конца года Грузия может и не получить статуса-кандидата на вступление в ЕС, что будет использовано как повод для организации госпереворота в стране наподобие украинского "Майдана", в связи с чем было решено создать движение "Антимайдан".По его словам, "нейтрализовать радикальные планы западной агентуры" можно лишь с помощью мобилизации общества.Мартыненко добавил, что сбор средств продолжится - наличными или посредством биткойн-счета, который будет опубликован в ближайшее время. "Было ожидаемо" – Моргошия об инициативе Евродепутатов ввести против него санкции >>Генсек партии обратился к и. о. президента Нацбанка Натии Турнава с просьбой действовать в соответствии с заявленным ею решением и обязать банк TBC разблокированный счет. "Поскольку мы также являемся гражданами Грузии, ограничение доступа к финансовым сервисам, тем более с мотивом организации государственного переворота в стране, – это нарушение нашего конституционного права!", – сказал Мартыненко. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии>>Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", известной выступлениями против ЛГБТ-сообщества. Основатели движения выступают за налаживание отношений с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, tbc bank, консервативное движение
Банк TBC заблокировал счет в поддержку движения "Антимайдан" в Грузии – Мартыненко
23:27 25.09.2023 (обновлено: 00:05 26.09.2023)
Генсек "Консервативного движения" призвал главу Нацбанка обязать банк TBC разблокированный счет
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский банк TBC заблокировал банковский счет лидера партии "Консервативное движение" Ираклия Мартыненко, на котором собирались средства для движения "Антимайдан", сообщил генсек партии Шота Мартыненко.
По словам "Консерваторов", до конца года Грузия может и не получить статуса-кандидата на вступление в ЕС, что будет использовано как повод для организации госпереворота в стране наподобие украинского "Майдана", в связи с чем было решено создать движение "Антимайдан".
"Как и ожидалось, у лидера "Альт-Инфо" Ираклия Мартыненко сегодня заблокировали счет в TBC Bank, где мы собирали средства для "Антимайдана". Это еще одно доказательство того, что Запад планирует устроить здесь Майдан и подконтрольные им банки в стране также являются соучастниками этого плана", – заявил Мартыненко журналистам.
По его словам, "нейтрализовать радикальные планы западной агентуры" можно лишь с помощью мобилизации общества.
Мартыненко добавил, что сбор средств продолжится - наличными или посредством биткойн-счета, который будет опубликован в ближайшее время.
Генсек партии обратился к и. о. президента Нацбанка Натии Турнава с просьбой действовать в соответствии с заявленным ею решением и обязать банк TBC разблокированный счет.
"Поскольку мы также являемся гражданами Грузии, ограничение доступа к финансовым сервисам, тем более с мотивом организации государственного переворота в стране, – это нарушение нашего конституционного права!", – сказал Мартыненко.
Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", известной выступлениями против ЛГБТ-сообщества. Основатели движения выступают за налаживание отношений с Россией.