https://sputnik-georgia.ru/20230925/evrosoyuzu-pora-prinyat-strategicheskoe-reshenie-po-gruzii---papuashvili-282651273.html
Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили
Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили
Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен, заявил спикер парламента 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T22:58+0400
2023-09-25T22:58+0400
2023-09-25T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Евросоюзу пора полностью осознать свою роль как геополитического игрока и поддержать суверенный выбор стран, исторически принадлежащих к европейской семье, в частности, предоставить Грузии статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего выступления на пленарной сессии в Сенате Румынии. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, ЕС должен начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Грузией, Украиной и Молдовой. Папуашвили отметил, что Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС, и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен. "Сегодня очень важно не проводить негативную дифференциацию Грузии от Молдовы и Украины, поскольку такая дифференциация усиливает наших общих недоброжелателей и оставляет регион уязвимым перед агрессором", – заявил он. Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве >>Как и в случае с ратификацией соглашения об ассоциации ЕС-Грузия лидерами Румынии, Папуашвили попросил румынских партнеров еще раз возглавить этот исторический процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Европейский союз. В ходе своего выступления Папуашвили отметил, что Грузия не только получает европейскую безопасность и экономические выгоды, но и как страна-партнер вносит большой вклад в реализацию европейских и глобальных целей, в том числе путем оказания большой поддержки совместным миссиям Европейского союза по безопасности и обороне в Африке или Миссии НАТО в различных частях мира. По его словам, Грузия может многое предложить для укрепления европейской устойчивости, а также страна вносит важный вклад в реализации европейских и глобальных целей. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, румыния, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, румыния, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили
22:58 25.09.2023 (обновлено: 23:09 25.09.2023)
Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Евросоюзу пора полностью осознать свою роль как геополитического игрока и поддержать суверенный выбор стран, исторически принадлежащих к европейской семье, в частности, предоставить Грузии статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего выступления на пленарной сессии в Сенате Румынии.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"В прошлом году с признанием европейской перспективы Грузии начался новый этап в наших отношениях с Европейским союзом, поскольку мы перешли к новому этапу вступления в Европейский союз. Однако сейчас настало время для ЕС принять еще одно стратегическое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата", – заявил Папуашвили.
По его словам, ЕС должен начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Грузией, Украиной и Молдовой.
Папуашвили отметил, что Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС, и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен.
"Сегодня очень важно не проводить негативную дифференциацию Грузии от Молдовы и Украины, поскольку такая дифференциация усиливает наших общих недоброжелателей и оставляет регион уязвимым перед агрессором", – заявил он.
Как и в случае с ратификацией соглашения об ассоциации ЕС-Грузия лидерами Румынии, Папуашвили попросил румынских партнеров еще раз возглавить этот исторический процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Европейский союз.
В ходе своего выступления Папуашвили отметил, что Грузия не только получает европейскую безопасность и экономические выгоды, но и как страна-партнер вносит большой вклад в реализацию европейских и глобальных целей, в том числе путем оказания большой поддержки совместным миссиям Европейского союза по безопасности и обороне в Африке или Миссии НАТО в различных частях мира.
По его словам, Грузия может многое предложить для укрепления европейской устойчивости, а также страна вносит важный вклад в реализации европейских и глобальных целей.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
"Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.