https://sputnik-georgia.ru/20230925/evrosoyuzu-pora-prinyat-strategicheskoe-reshenie-po-gruzii---papuashvili-282651273.html

Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили

Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили

Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен, заявил спикер парламента 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T22:58+0400

2023-09-25T22:58+0400

2023-09-25T23:09+0400

грузия

политика

новости

румыния

шалва папуашвили

еврокомиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282651105_0:5:880:500_1920x0_80_0_0_e8056798dc68d183b6f90a0cc8404ece.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Евросоюзу пора полностью осознать свою роль как геополитического игрока и поддержать суверенный выбор стран, исторически принадлежащих к европейской семье, в частности, предоставить Грузии статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего выступления на пленарной сессии в Сенате Румынии. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, ЕС должен начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Грузией, Украиной и Молдовой. Папуашвили отметил, что Грузия предприняла значительные шаги по выполнению 12 рекомендаций ЕС, и надеется, что прогресс страны будет должным образом оценен. "Сегодня очень важно не проводить негативную дифференциацию Грузии от Молдовы и Украины, поскольку такая дифференциация усиливает наших общих недоброжелателей и оставляет регион уязвимым перед агрессором", – заявил он. Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве >>Как и в случае с ратификацией соглашения об ассоциации ЕС-Грузия лидерами Румынии, Папуашвили попросил румынских партнеров еще раз возглавить этот исторический процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Европейский союз. В ходе своего выступления Папуашвили отметил, что Грузия не только получает европейскую безопасность и экономические выгоды, но и как страна-партнер вносит большой вклад в реализацию европейских и глобальных целей, в том числе путем оказания большой поддержки совместным миссиям Европейского союза по безопасности и обороне в Африке или Миссии НАТО в различных частях мира. По его словам, Грузия может многое предложить для укрепления европейской устойчивости, а также страна вносит важный вклад в реализации европейских и глобальных целей. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, румыния, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз