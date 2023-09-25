https://sputnik-georgia.ru/20230925/predsedateli-parlamentov-gruzii-i-rumynii-podpisali-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-282642330.html

Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве

Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве

Декларация предусматривает углубление парламентского сотрудничества по ряду направлений, включая осуществление регулярных двусторонних визитов 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T17:42+0400

2023-09-25T17:42+0400

2023-09-25T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель сената Румынии Николае Чукэ подписали совместную декларацию, направленную на содействие диалогу и обмену опытом между парламентом Грузии и сенатом Румынии в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба парламента Грузии. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и сопровождающая его делегация находятся с визитом в Румынии. В рамках поездки проходят двусторонние встречи спикера парламента Грузии с председателем сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов, и представителями комитетов обеих палат. Кроме того, декларация подтверждает поддержку Румынией территориальной целостности Грузии и ее членства в НАТО и Евросоюзе, а также готовность Грузии помочь. На встрече стороны обсудили важность проекта прокладки электрокабеля из Грузии в Европу по дну Черного моря и отметили, что он является примером сотрудничества между Грузией и Румынией. "Флагманский проект подводного кабеля электропередачи на Черном море является хорошим примером, который имеет огромный потенциал для помощи Европе, включая Румынию, в диверсификации энергоресурсов и содействии переходу на зеленую энергетику", – сказал Папуашвили. Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество >>По словам Николае Чукэ, Румыния и Грузия подняли двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, и страны готовы вместе работать для дальнейшего развития этого партнерства."Зеленый энергетический коридор" и Черноморский подводный электрокабель – лишь два примера такого сотрудничества. Я ценю открытый и честный диалог с председателем парламента Грузии. Я хочу еще раз поблагодарить его за этот визит, который, на мой взгляд, является еще одним шагом к улучшению диалога между нашими странами", – сказал Чукэ. На встрече речь шла также о прогрессе Грузии на пути вступления в Евросоюз и НАТО. Папуашвили подчеркнул важность дальнейшей поддержки Грузии со стороны Румынии в нынешний исторический период. Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния оформят соглашение о передаче зеленой энергии >>Председатель Сената положительно оценил реформы, проводимые Грузией. По его словам, важно, чтобы Евросоюз и НАТО признали и оценили результаты Грузии и вклад страны в международные миссии. По его словам, Румыния продолжит поддерживать Грузию на пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО. В свою очередь, по словам Папуашвили, Румыния является ведущей силой в плане поддержки европейского будущего Грузии, и сегодня в Тбилиси ожидают, что Румыния займет такую же лидирующую позицию в поддержке Грузии, как и в случае с Украиной и Молдовой. "Мы благодарны за наш теплый прием в сенате. Мы ценим каждый шаг и заявление в поддержку Грузии со стороны Румынии. Пусть наследие нашего общего предка, Антимоза Ивериэля, будет нашим проводником на пути совместного будущего, ориентированного на мир и процветание", – сказал Папуашвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Грузия и Румыния подписали декларацию о формировании стратегического сотрудничества >>Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Грузия в ожидании статуса кандидата Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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