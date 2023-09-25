https://sputnik-georgia.ru/20230925/impichment-prezidenta-gruzii-vitse-spiker-parlamenta-osudil-novuyu-aktivnost-zurabishvili-282643430.html

Импичмент президента Грузии: вице-спикер парламента осудил новую активность Зурабишвили

Импичмент президента Грузии: вице-спикер парламента осудил новую активность Зурабишвили

Политик подчеркнул, что внешнюю политику страны определяет правительство, в частности, МИД 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T18:32+0400

2023-09-25T18:32+0400

2023-09-25T18:32+0400

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арчил талаквадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Новые поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили подтверждают, что импичмент и юридическая реакция со стороны правящей партии были правильными, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию. По словам депутата, внешнюю политику страны определяет правительство, в частности, МИД. Все остальные государственные институты участвуют в международных отношениях и политике в пределах имеющихся у них полномочий и компетенции. В случае если президент хочет проявить дополнительную активность во внешней политике, то ей необходимо согласие правительства. "Правительство не давало ей согласия. Следовательно, когда визиты или международная деятельность уже осуществлены, это нарушает соответствующий принцип, предусмотренный Конституцией, и становится основанием для инициирования импичмента", – заявил Талаквадзе. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября – с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе. Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь, Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, латвия, литва, эстония, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия