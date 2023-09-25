https://sputnik-georgia.ru/20230925/obedinenie-muzeev-tbilisi-stalo-chlenom-evropeyskoy-organizatsii-nemo-282610206.html

Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO

Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO

Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T10:02+0400

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грузия

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музеи

музеи, галереи и театры тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO), сообщает пресс-служба объединения музеев.NEMO объединяет более 30 музеев в 40 европейских странах и продвигает европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции музеев в общее пространство европейской культуры. Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации. Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии >>Цифровые технологии затрагивают все аспекты деятельности современных музеев. Цель группы оцифровки NEMO – обеспечить максимальную интеграцию музейного наследия в цифровую повестку дня ЕС и развивать цифровые возможности европейских музеев на всех уровнях. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы. Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек >>Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно позиционироваться и развиваться: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев. Сеть европейских музейных организаций обеспечивает неразрывность музеев с европейским образом жизни и ценностями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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