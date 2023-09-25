https://sputnik-georgia.ru/20230925/obedinenie-muzeev-tbilisi-stalo-chlenom-evropeyskoy-organizatsii-nemo-282610206.html
Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO
Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO
Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T10:02+0400
2023-09-25T10:02+0400
2023-09-25T10:02+0400
грузия
новости
культура
музеи
музеи, галереи и театры тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23650/00/236500062_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_dc75bfba41234d47684f0b786184e434.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO), сообщает пресс-служба объединения музеев.NEMO объединяет более 30 музеев в 40 европейских странах и продвигает европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции музеев в общее пространство европейской культуры. Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации. Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии >>Цифровые технологии затрагивают все аспекты деятельности современных музеев. Цель группы оцифровки NEMO – обеспечить максимальную интеграцию музейного наследия в цифровую повестку дня ЕС и развивать цифровые возможности европейских музеев на всех уровнях. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы. Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек >>Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно позиционироваться и развиваться: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев. Сеть европейских музейных организаций обеспечивает неразрывность музеев с европейским образом жизни и ценностями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23650/00/236500062_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_0c64c281e332d86236bdb0ad25bdf230.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, музеи, музеи, галереи и театры тбилиси
грузия, новости, культура, музеи, музеи, галереи и театры тбилиси
Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO
Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO), сообщает пресс-служба объединения музеев.
NEMO объединяет более 30 музеев в 40 европейских странах и продвигает европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции музеев в общее пространство европейской культуры.
Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации.
Цифровые технологии затрагивают все аспекты деятельности современных музеев. Цель группы оцифровки NEMO – обеспечить максимальную интеграцию музейного наследия в цифровую повестку дня ЕС и развивать цифровые возможности европейских музеев на всех уровнях.
Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы.
Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно позиционироваться и развиваться: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев.
Сеть европейских музейных организаций обеспечивает неразрывность музеев с европейским образом жизни и ценностями.