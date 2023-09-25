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https://sputnik-georgia.ru/20230925/obedinenie-muzeev-tbilisi-stalo-chlenom-evropeyskoy-organizatsii-nemo-282610206.html
Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO
Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO
Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации 25.09.2023, Sputnik Грузия
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2023-09-25T10:02+0400
грузия
новости
культура
музеи
музеи, галереи и театры тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO), сообщает пресс-служба объединения музеев.NEMO объединяет более 30 музеев в 40 европейских странах и продвигает европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции музеев в общее пространство европейской культуры. Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации. Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии &gt;&gt;Цифровые технологии затрагивают все аспекты деятельности современных музеев. Цель группы оцифровки NEMO – обеспечить максимальную интеграцию музейного наследия в цифровую повестку дня ЕС и развивать цифровые возможности европейских музеев на всех уровнях. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы. Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек &gt;&gt;Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно позиционироваться и развиваться: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев. Сеть европейских музейных организаций обеспечивает неразрывность музеев с европейским образом жизни и ценностями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, музеи, музеи, галереи и театры тбилиси
грузия, новости, культура, музеи, музеи, галереи и театры тбилиси

Объединение музеев Тбилиси стало членом европейской организации NEMO

10:02 25.09.2023
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO), сообщает пресс-служба объединения музеев.
NEMO объединяет более 30 музеев в 40 европейских странах и продвигает европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции музеев в общее пространство европейской культуры.
Параллельно с вступлением в организацию Объединение музеев Тбилиси стало также членом группы по цифровизации.
Объединение тбилисских музеев отметили на конкурсе Европейской Музейной Академии >>
Цифровые технологии затрагивают все аспекты деятельности современных музеев. Цель группы оцифровки NEMO – обеспечить максимальную интеграцию музейного наследия в цифровую повестку дня ЕС и развивать цифровые возможности европейских музеев на всех уровнях.
Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Совета Европы.
Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек >>
Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно позиционироваться и развиваться: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев.
Сеть европейских музейных организаций обеспечивает неразрывность музеев с европейским образом жизни и ценностями.
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