https://sputnik-georgia.ru/20230925/primety-na-vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2023-chto-nelzya-delat-282649252.html

Приметы на Воздвижение Креста Господня 2023: что нельзя делать?

Приметы на Воздвижение Креста Господня 2023: что нельзя делать?

Православные отмечают 27 сентября праздник Воздвижения Креста Господня – день, когда верующим была возвращена одна их главных христианских святынь 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T21:17+0400

2023-09-25T21:17+0400

2023-09-25T21:17+0400

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Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня: о народных приметах церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Воздвижение Креста Господня соблюдают строгий пост, поэтому нельзя в церковный праздник есть мясные, молочные и рыбные продукты. По народным приметам тем, кто постится 27 сентября, простятся семь грехов, а кто не соблюдает пост – на того воздвигнутся семь грехов. Нельзя на Воздвижение Креста Господня заниматься тяжелым трудом – рубить дрова, работать в саду или делать ремонт. А вот делать уборку в доме – хорошая примета, можно избавиться от негатива и нечистой силы. Ругаться и ссориться, особенно с родными, в церковный праздник нельзя – есть примета, что отрицательная энергия вернется к нарушителю втройне. По народным приметам нельзя начинать на Воздвижение Креста Господня что-то новое – любые начинания в праздник окажутся неудачными. Плохая примета ходить 27 сентября в лес – можно домой уже не вернуться, ибо есть вероятность наткнуться на лешего, который в этот день обходит свои владения. Нельзя на Воздвижение Креста Господня держать открытой дверь дома – по приметам змеи в этот день ищут места для зимовки и могут в любое место заползти. Народные приметы C Воздвижением Креста Господня по народным приметам заканчивалось бабье лето и начиналась глубокая осень. Поэтому ждать теплых дней с этого дня уже не стоит, да и холодная, снежная зима уже не за горами. Есть примета, что на Воздвижение Креста Господня улетают последние перелетные птицы, змеи прячутся до весны в норы, а медведи залегают в зимнюю спячку. По народным приметам весна ожидается ранняя, если на Воздвижение Креста Господня будут заморозки, а если в праздник будет тепло и безветренно – значит, зима предстоит суровая и долгая. Хорошая примета увидеть на Воздвижение Креста Господня улетающих на юг птиц и загадать заветное желание – загаданное 27 сентября обязательно сбудется. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230925/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2023-tserkovnye-traditsii-molitvy-282619405.html

https://sputnik-georgia.ru/20230918/kogda-otmechayut-vozdvizhenie-kresta-gospodnya-v-2023-tserkovnyy-kalendar-282395653.html

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