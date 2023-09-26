https://sputnik-georgia.ru/20230926/prezident-gruzii-prenebregaet-gosudarstvennostyu---spiker-parlamenta-282694937.html

Президент Грузии пренебрегает государственностью – спикер парламента

Президент Грузии пренебрегает государственностью – спикер парламента

По словам спикера парламента, такое отношение видят и западные партнеры Грузии 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T16:53+0400

2023-09-26T16:53+0400

2023-09-26T17:15+0400

политика

грузия

новости

латвия

литва

эстония

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили, которые нарушают Конституцию страны, демонстрируют, что Грузия не является государством, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию. По словам спикера парламента, такое отношение, при котором желания отдельного человека ставятся выше Конституции, видят и западные партнеры Грузии. По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября – с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

латвия

литва

эстония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, латвия, литва, эстония, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия