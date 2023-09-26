https://sputnik-georgia.ru/20230926/rumyniya-podderzhivaet-gruziyu-v-poluchenii-statusa-strany-kandidata-es--papuashvili-282697934.html

Румыния поддерживает Грузию в получении статуса страны-кандидата ЕС – Папуашвили

Румыния поддерживает Грузию в получении статуса страны-кандидата ЕС – Папуашвили

Председатель парламента Грузии и сопровождающая его делегация находятся с визитом в Румынии 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T18:41+0400

2023-09-26T18:41+0400

2023-09-26T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия получила полную поддержку от Румынии в вопросе получения страной статуса страны-кандидата ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с премьер-министром Румынии Марчелем Чолаку. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Председатель парламента Грузии и сопровождающая его делегация находятся с визитом в Румынии. В рамках поездки проходят двусторонние встречи спикера парламента Грузии с председателем сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов, и представителями комитетов обеих палат. Как отметил председатель парламента, на встрече с премьером обсуждалась необходимость сохранения ассоциированной тройки. "Также было подчеркнуто, что важно сохранить ассоциированную тройку, а там, где есть Украина и Молдова, должна быть и Грузия. Как вчера в парламенте, так и сегодня мы получили предложение от премьер-министра поддержать нас не только сейчас, в процессе принятия политических решений, но и в дальнейшем, то, что называется приближением законодательства к европейскому праву", – заявил Папуашвили. Председатели парламентов Грузии и Румынии подписали декларацию о сотрудничестве >>По словам спикера, договор о стратегическом партнерстве, подписанный между Румынией и Грузией в 2022 году, будет полностью поддержан Румынией в процессе предоставления Грузии статуса. Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 октября 2022 года подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией". В документе отмечено, что стороны подтверждают многовековую дружбу между Грузией и Румынией и добрососедские отношения стран, поддерживают независимость и суверенитет друг друга и принимают решение о переводе сотрудничества на уровень стратегического партнерства. Евросоюзу пора принять стратегическое решение по Грузии – Папуашвили >>"Румыния, как страна-член НАТО и один из наших больших сторонников в вопросах военного восстановления и интеграции в НАТО, мы будем активно сотрудничать с ней и в этом направлении", – сказал Папуашвили. По его словам, Черное море – это то, что объединяет Румынию и Грузию не только с точки зрения экономики и безопасности, но и как страны, которые могут взять на себя инициативу в создании собственного моста между Европой и Азией через Черное море и Кавказский регион. Соглашение правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии о прокладке линии электропередач через Черное море в Европу был подписан в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния оформят соглашение о передаче зеленой энергии >>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, румыния, черное море, шалва папуашвили, марчел чолаку, клаус йоханнис, нато, еврокомиссия, грузия - евросоюз