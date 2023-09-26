https://sputnik-georgia.ru/20230926/tema-statusa-kandidata-v-es-razzhigaet-v-gruzii-polyarizatsiyu---kobakhidze-282703565.html

Тема статуса кандидата в ЕС разжигает в Грузии поляризацию – Кобахидзе

Тема статуса кандидата в ЕС разжигает в Грузии поляризацию – Кобахидзе

В Грузии разжигается поляризация, которую на самом деле правильно будет назвать радикализацией, заявил лидер правящей партии 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T23:56+0400

2023-09-26T23:56+0400

2023-09-27T00:14+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Статус страны-кандидата в ЕС должен был стать основой для объединения, но, к сожалению, эта тема используется для дальнейшего разжигания поляризации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире Первого канала. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, если бы эта тема не стояла на повестке дня, теоретически степень поляризации была бы качественно меньше. "Можно смело сказать. Все эти, так сказать, кампании, связанные с попыткой делегитимизации власти и т. д., они полностью построены на теме кандидата, что очень плохо, эту тему инструментолизируют, чтобы разжечь так называемую поляризацию", – подчеркнул Кобахидзе. По его словам, в Грузии разжигается поляризация, которую на самом деле правильно будет назвать радикализацией. Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии >>"Это не поляризация. Я думаю, что поляризация – это выдуманный термин. На самом деле то, что называется поляризацией, является радикализацией, что и пытается сделать радикальная оппозиция", – заявил Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>Еврокомиссия отметила необходимость обеспечения эффективного парламентского надзора, завершения жесткой риторики и проявления уважения к политическим договоренностям, в частности к соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. Как ранее заявляли в правящей партии, "Грузинская мечта" полностью готова к конструктивному сотрудничеству с оппозицией по выполнению 12 рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз