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https://sputnik-georgia.ru/20230927/deputat-pravyaschey-partii-obvinil-prezidenta-gruzii-v-kontrproduktivnosti-282731828.html
Депутат правящей партии обвинил президента Грузии в контрпродуктивности
Депутат правящей партии обвинил президента Грузии в контрпродуктивности
Поездки президента Грузии в Европу для встречи с государственными лидерами без одобрения правительства стали причиной для начала процедуры импичмента 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T20:50+0400
2023-09-27T21:08+0400
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ираклий кобахидзе
еврокомиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европу, связанные с присвоением стране статуса кандидата на вступление в ЕС, контрпродуктивны, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок - помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. При этом депутат считает, что сложно сказать, делает ли президент это сознательно или неосознанно. По словам депутата, Конституция Грузии устанавливает и определяет, что президент Грузии не уполномочен действовать самостоятельно во внешнеполитических отношениях и для осуществления такого представительства ему необходимо согласие правительства. По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретилась с главой Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября - с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Зурабишвили не достойна должности президента – Кобахидзе&gt;&gt;Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент&gt;&gt;Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, эстония, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, тбилиси, европа, эстония, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента

Депутат правящей партии обвинил президента Грузии в контрпродуктивности

20:50 27.09.2023 (обновлено: 21:08 27.09.2023)
© Parliament of GeorgiaМихаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2023
© Parliament of Georgia
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Поездки президента Грузии в Европу для встречи с государственными лидерами без одобрения правительства стали причиной для начала процедуры импичмента
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европу, связанные с присвоением стране статуса кандидата на вступление в ЕС, контрпродуктивны, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок - помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
"По словам президента, цель его поездок – содействие евроинтеграции Грузии. На самом деле это совершенно контрпродуктивно", - заявил Сарджвеладзе.
При этом депутат считает, что сложно сказать, делает ли президент это сознательно или неосознанно.
"Лично я не думаю, что подобные заявления о том, что в Грузии принимаются российские решения или что наша страна не заслуживает статуса кандидата, помогут получить статус кандидата", - сказал Сарджвеладзе.
По словам депутата, Конституция Грузии устанавливает и определяет, что президент Грузии не уполномочен действовать самостоятельно во внешнеполитических отношениях и для осуществления такого представительства ему необходимо согласие правительства.

"В цивилизованном государстве каждый должен суметь планировать свои действия таким образом, чтобы это соответствовало Конституции Грузии. Если кто-то не может этого сделать, это не значит, что это проблема Конституции или кого-то другого. Это его проблема", - сказал Сарджвеладзе.

По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретилась с главой Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября - с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе.

Процедура импичмента

Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Зурабишвили не достойна должности президента – Кобахидзе>>
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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