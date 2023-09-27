https://sputnik-georgia.ru/20230927/deputat-pravyaschey-partii-obvinil-prezidenta-gruzii-v-kontrproduktivnosti-282731828.html

Депутат правящей партии обвинил президента Грузии в контрпродуктивности

Депутат правящей партии обвинил президента Грузии в контрпродуктивности

Поездки президента Грузии в Европу для встречи с государственными лидерами без одобрения правительства стали причиной для начала процедуры импичмента 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T20:50+0400

2023-09-27T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европу, связанные с присвоением стране статуса кандидата на вступление в ЕС, контрпродуктивны, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок - помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. При этом депутат считает, что сложно сказать, делает ли президент это сознательно или неосознанно. По словам депутата, Конституция Грузии устанавливает и определяет, что президент Грузии не уполномочен действовать самостоятельно во внешнеполитических отношениях и для осуществления такого представительства ему необходимо согласие правительства. По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретилась с главой Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября - с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Зурабишвили не достойна должности президента – Кобахидзе>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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