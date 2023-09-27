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https://sputnik-georgia.ru/20230927/zurabishvili-ne-dostoyna-dolzhnosti-prezidenta---kobakhidze-282711143.html
Зурабишвили не достойна должности президента - Кобахидзе
Зурабишвили не достойна должности президента - Кобахидзе
Зурабишвили наносит вред интересам Грузии, убежден политик 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T10:56+0400
2023-09-27T11:08+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили для правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" остается грубым нарушителем Конституции, а также человеком, не достойным этой должности, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию. По его словам, Зурабишвили наносит вред интересам Грузии в том числе, когда говорит, что страна лишь формально выполняет рекомендации Евросоюза. Кобахидзе назвал действия президента саботажем. "Мы видим, что она ежедневно пытается нанести вред национальным интересам нашей страны. Когда мы в ожидании статуса кандидата, Саломе Зурабишвили практически регулярно говорит о том, что требования Евросоюза выполняются лишь формально, поэтому получается, что мы не заслуживаем статуса кандидата", - подчеркнул Кобахидзе. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент&gt;&gt;Отношения между президентом и правящей партии накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, латвия, литва, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, тбилиси, латвия, литва, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе

Зурабишвили не достойна должности президента - Кобахидзе

10:56 27.09.2023 (обновлено: 11:08 27.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Зурабишвили наносит вред интересам Грузии, убежден политик
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили для правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" остается грубым нарушителем Конституции, а также человеком, не достойным этой должности, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию.

"Для системы, в том числе для правящей команды Саломе Зурабишвили остается президентом, который не раз грубо нарушил Конституцию и не является для нас достойным президентом - человеком, достойным этой должности", - заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.

По его словам, Зурабишвили наносит вред интересам Грузии в том числе, когда говорит, что страна лишь формально выполняет рекомендации Евросоюза.
Кобахидзе назвал действия президента саботажем.
"Мы видим, что она ежедневно пытается нанести вред национальным интересам нашей страны. Когда мы в ожидании статуса кандидата, Саломе Зурабишвили практически регулярно говорит о том, что требования Евросоюза выполняются лишь формально, поэтому получается, что мы не заслуживаем статуса кандидата", - подчеркнул Кобахидзе.
А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>
Отношения между президентом и правящей партии накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии,

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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