https://sputnik-georgia.ru/20230928/chto-v-etom-skandalnogo--premer-gruzii-o-zayavlenii-lavrova-282762162.html

Что в этом скандального? – премьер Грузии о заявлении Лаврова

Что в этом скандального? – премьер Грузии о заявлении Лаврова

Россия в мае 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение между двумя странами 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T17:47+0400

2023-09-28T17:47+0400

2023-09-28T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова насчет договоренности о возобновлении полетов с правительством Грузии - это констатация факта, и ничего скандального в этом нет - так премьер Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналиста, не врал ли он ранее, заявляя, что РФ самостоятельно приняла решение об авиасообщении, заранее не согласовав это с официальным Тбилиси. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российскому информационному агентству ТАСС в четверг, 28 сентября, заявил, что когда Москва увидела, что нынешняя власть Грузии заинтересована в нормализации отношений с РФ, они "договорились с правительством господина Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим". Премьер Грузии напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что восстановление безвизового режима и возобновление прямых перелетов было его личным решением. Гарибашвили подчеркнул, что правительство открыто заявило о том, что согласиться на восстановление полетов, но летать в страну будут лишь несанкционированные компании и самолеты. Связи между Россией и Грузией успешно развиваются – Лавров>>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. В конце сентября стало известно, что российская авиакомпания "Азимут" увеличивает количество рейсов из России в Грузию в октябре 2023 года и, помимо Москвы, свяжет города Грузии с Минводами и Сочи. "Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России>>Агентство гражданской авиации Грузии не раз отмечало, что полеты между странами и впредь будут выполняться лишь авиакомпаниями, которые не находятся в "черном списке" ЕС. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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