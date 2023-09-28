https://sputnik-georgia.ru/20230928/natsbank-gruzii-sozdast-pilotnuyu-sredu-dlya-tsifrovogo-lari-282771783.html

Нацбанк Грузии создаст пилотную среду для цифрового лари

Нацбанк Грузии создаст пилотную среду для цифрового лари

После долгосрочного исследования Нацбанк опубликовал список из девяти компаний, которые обладают соответствующим опытом 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T23:42+0400

2023-09-28T23:42+0400

2023-09-29T00:07+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

лари

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23024/48/230244865_0:149:1500:993_1920x0_80_0_0_90d906bcf08da295959ecb049f419755.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Проект цифрового лари выходит на новый этап – Национальный банк приступил к отбору организации-технологического партнера, с которой создаст пилотную среду, сообщает пресс-служба регулятора. В целях тестирования технологических возможностей системы цифровой валюты Центрального банка (CBDC) и выявления возможных областей целевого использования Национальный банк планирует создать реальную пилотную среду с ограниченным доступом. После долгосрочного исследования Нацбанк опубликовал список из девяти компаний, которые обладают соответствующим опытом и достаточным технологическим потенциалом для тестирования платформы в реальной среде: Нацбанк Грузии с 2020 года активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран, то есть цифровых версий денег, которые выпускаются и регулируются Центральными банками. Также Нацбанк изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке. Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами. Банк международных расчетов поможет Грузии развивать цифровой лари >>По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на существующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг. Что нового в цифровой валюте В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков. В Грузии появился первый цифровой банк >>Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, лари