https://sputnik-georgia.ru/20230928/premer-gruzii-dovolen-khodom-sbora-vinograda-v-kakheti-282768192.html

Премьер Грузии доволен ходом сбора винограда в Кахети

Премьер Грузии доволен ходом сбора винограда в Кахети

В 2012 году в стране было 25 тысяч гектаров виноградников, а на сегодняшний день эта цифра выросла до 50 тысяч, заявил премьер 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T19:44+0400

2023-09-28T19:44+0400

2023-09-28T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сбор урожая винограда в Кахети проходит успешно, очень хорошо организован как сам ртвели, так и процесс сдачи винограда на заводы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с членами координационного штаба по сбору винограда в Телави. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахети. В целях содействия организованному проведению ртвели в Телави с 24 августа заработал координационный штаб. По информации Гарибашвили, в координационном штабе зарегистрированы 450 винных компаний и погребов, в переработке винограда на этом этапе приняли участие 300 из них. "Я очень доволен работой нашего штаба. Они в лайв-режиме следят за работой всех заводов, за процессом приема, следят и контролируют весь процесс начиная с приема-сдачи", - отметил он. Премьер отметил, что виноградарство является стратегической отраслью для экономики Грузии, которому правительство максимально помогло и помогает. Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании >>"Мы страна вина, мы родина вина, поэтому к этой отрасли у нас особое отношение", - заявил премьер. Гарибашвили напомнил, что в 2012 году, до прихода к власти "Грузинской мечты", в стране было 25 тысяч гектаров виноградников. На сегодняшний день эта цифра выросла до 50 тысяч. По информации премьера, в прошлом году страна заработала 400 миллионов долларов на экспорте вина, и эта сумма распределилась в семьях, проживающих в регионах, где развито виноделие. Ртвели в цифрах По последним данным, в рамках ртвели 2023 переработано 170 тысяч тонн винограда: до 68 тысяч тонн "ркацители", до 92 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване" и другие сорта винограда. Виноград на заводы сдали до 13 тысяч фермеров. Кроме того, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 19 тысяч тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Доходы виноградарей от реализации поврежденного винограда достигают 17,1 миллиона лари. Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети>>В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством ранее было принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Примечательно, что государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплисцкаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 28 сентября составляет 2,6778 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кахети, телави, ираклий гарибашвили, ртвели архив, виноград, вино и виноделие грузии